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Mutfağınızda ona yer açın: Susam yağı kullanmanın şaşırtıcı faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 18.07.2019 06:14 | Son Güncelleme

Susam yağının varlığını hepimiz biliyoruz ancak ona gereken değeri göstermiyoruz. Gizli kalmış bir sağlık iksiri olan susam yağı zihinsel ve fiziksel anlamda sağlığımızı destekliyor.

Mutfağınızda ona yer açın: Susam yağı kullanmanın şaşırtıcı faydaları

Tam bir şifa deposu olan susam yağı saç dökülmesinden zihinsel ve fiziksel yorgunluğa kadar fayda sağlıyor. Sağlığa olan etkilerinin yanı sıra yemekleri de lezzetlendiren bir yağ türü. Özellikle Çin, Japon, Güneydoğu Asya mutfağında susam yağına yer veriliyor.
Düzenli olarak susam yağı kullandığınızda şu etkilerinden faydalanabilirsiniz;

Susamdaki doymamış yağ asitleri kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur. Kolesterol rahatsızlığı olanlar doktordan da onay aldıktan sonra susam yağının şifasından yararlanabilirler.

Kabızlığa iyi gelir çünkü lif bakımından zengin bir doğal üründür.

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Diş sağlığı için son derece etkilidir. Susam yağı ile birlikte 5 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Düzenli olarak bu işleme devam ettiğinizde ağızdaki bakteri miktarı azalır, diş etleriniz olduğundan çok daha sağlıklı bir hal alır.

Susam yağı çinko bakımından zengindir. Bu sayede soğuk algınlığı noktasında da etkilidir. Gribin semptomlarını olabildiğinde azaltır.

Hafızayı güçlendirir, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa çare olur. Özellikle ayak masajında etkilidir. Gün içinde uzun süre ayakta kaldıysanız ağrıdan ve yorgunluktan kurtulmak için susam yağıyla yaklaşık 30 dakika ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.
Baş ağrısını ve migreni önlemede etkilidir.

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Susam yağı; B, E vitaminleri, magnezyum, kalsiyum ve fosfor içerir. Susam yağını saç diplerinize sürüp masaj yapın ve 30 dakika sonra yıkayın. Düzenli olarak bu işlemi uyguladığınızda saçlarınız çok daha dolgun ve parlak olacaktır.
Kan basıncını azaltarak kalp sağlığını korur.

İçerdiği bakır minerali sayesinde gut hastalığı ve artrit gibi kemik hastalıklarına karşı kalkan olur.

Cinsel hayatı düzene sokar. Cinsel performansı artırıcı gücü vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Susam yağı sağlık

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