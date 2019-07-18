Mutfağınızda ona yer açın: Susam yağı kullanmanın şaşırtıcı faydaları

Tam bir şifa deposu olan susam yağı saç dökülmesinden zihinsel ve fiziksel yorgunluğa kadar fayda sağlıyor. Sağlığa olan etkilerinin yanı sıra yemekleri de lezzetlendiren bir yağ türü. Özellikle Çin, Japon, Güneydoğu Asya mutfağında susam yağına yer veriliyor.

Düzenli olarak susam yağı kullandığınızda şu etkilerinden faydalanabilirsiniz;

Susamdaki doymamış yağ asitleri kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur. Kolesterol rahatsızlığı olanlar doktordan da onay aldıktan sonra susam yağının şifasından yararlanabilirler.

Kabızlığa iyi gelir çünkü lif bakımından zengin bir doğal üründür.

Diş sağlığı için son derece etkilidir. Susam yağı ile birlikte 5 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Düzenli olarak bu işleme devam ettiğinizde ağızdaki bakteri miktarı azalır, diş etleriniz olduğundan çok daha sağlıklı bir hal alır.

Susam yağı çinko bakımından zengindir. Bu sayede soğuk algınlığı noktasında da etkilidir. Gribin semptomlarını olabildiğinde azaltır.

Hafızayı güçlendirir, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa çare olur. Özellikle ayak masajında etkilidir. Gün içinde uzun süre ayakta kaldıysanız ağrıdan ve yorgunluktan kurtulmak için susam yağıyla yaklaşık 30 dakika ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Baş ağrısını ve migreni önlemede etkilidir.