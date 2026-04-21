Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Adı 'Prenses' sonucu kabus: Oğlu bile "öcü" sandı! 7 bin liralık yanık

İçerik devam ediyor

Cilt bakımı yaptırmak için güzellik merkezine giden kadının yüzünde 2. derece yanık oluştu. 'Prenses cilt bakımı' işlemi yaptırdıktan sonra hayatı kabusa dönen kadının yüzü bandajla kapatıldı. Mağdur kadın, "2 yaşındaki oğlum beni böyle görünce 'öcü' diyerek kaçıp düştü ve yaralandı. Güzelleşmek uğruna 7 bin lira verdim, mağdur oldum" dedi.

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Saide G. (40), geçtiğimiz cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdı. İddiaya göre bakım sonrası yüzünde yanıklar oluşan kadın evine gönderildi. Evine giden Saide G., yüzündeki ağrılara dayanamayarak gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

2. DERECE YANIK TEŞHİSİ KONULDU

Hastaneye gider gitmez Saide G.'ye, 2. derece yanık teşhisi konuldu. Raporlarla birlikte karakola giden kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu.

"RAPORU GÖNDERİN, PARANIZI YOLLAYALIM"

Bu sırada güzellik merkezi, Saide G.'ye ulaşarak, "Doktor raporunu gönderin, avukatımıza soralım 7 bin TL'lik paketinizin ücretini iade edelim" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

90.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

GETİRFİNANS - %1.89 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,89

Vade

6 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% faizli fırsat!

AKBANK - %0 FAİZLİ 70.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

70.000 TL

Detayları gör

"DALGA GEÇEREK TELEFONU KAPATTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Saide G., "Prenses cilt bakımı yaptırmaya gittim. Bu gittiğim 3. seanstı ancak ilk 2 seansı saymadılar. Her gitmemde hafif hafif yüzüm yanıyordu ama bu şekilde olmuyordu. Cuma günü seanstan çıktım, eve geldim aynaya baktım ve yüzümde büyük büyük yanıklar olmuş. Güzellik merkezinin sahibi bana ulaşsın diye yazışmalarımız var, aradım ama bana 'geçmiş olsun' diyerek dalga geçerek telefonu kapattılar, hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Dün karakola gidip şikayetçi olunca güzellik merkezi sahibi öyle bana ulaştı, 'raporları atın, avukatıma danışayım ondan sonra ödemeyi yapayım' diyerek beni geçiştirdi" ifadelerini kullandı.

"LAZERE GİREN BAYANLAR CİLT BAKIMINA DA GİRİYOR"

Kendisine cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., "Normalde orası bir güzellik merkezi, lazer çalışanı giremez, uzmanın girmesi lazım. Ama lazere giren bayanlar cilt bakımına da giriyor. Güzelleşmek uğruna gittim ama bu şekilde yüzüm yanık bir şekilde geri eve döndüm. Ben şu an mağdurum, bu mağduriyetimin maddi ve manevi her şekilde giderilmesini istiyorum" dedi.

"UFAK ÇOCUĞUM BENDEN KORKUYOR"

2 yaşındaki evladının kendisini görünce korktuğunu anlatan kadın, şunları söyledi:
"2 yaşında ufak bir oğlum var, dün beni gördü ve 'öcü' diyerek kaçtı, balkondan düştü. Çocuğum benim yanıma yaklaşmıyor. Ufak çocuğum benden korkuyor, kaçıyor. Güzellik merkezine giden kişiler mutlaka kaliteli bir yere gitsinler, güvenilir bir yere gitsinler. Evde bir de ufak bebekleri varsa sonrasında çok sıkıntı yaşanıyor."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Adana cilt bakımı prenses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.