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  4. Adı Reza Zarrab ile anılan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi

Adı Reza Zarrab ile anılan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi

17.04.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Hadise'ye ilk destek sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi.

Adı Reza Zarrab ile anılan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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KAAN YILDIRIM'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen konu hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

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Hadise'ye yasak aşk iddiasında en önemli destek de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Başarılı oyuncu, Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak yanında olduğunu belli etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise Kaan Yıldırım
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