Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

2013-2015 yılları arasında yayınlanan Küçük Gelin isimli dizide Leyla rolünü oynayan Melissa Yıldırımer, 9 yıllık değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer'in değişimi...
Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer tiyatro, sinema, dizi projelerinde yer aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz, Altınsoylar, Küçük Gelin gibi dizilerde rol aldı.
2013'te başlayan Küçük Gelin dizisindeki Leyla rolüyle sosyal medyada anıldı.
9 yıl önceki haliyle dikkat çekti.
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