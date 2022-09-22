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Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

22.09.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisindeki Nesrin rolüyle dikkat çeken Melissa Yıldırımer, oyunculuk geçmişiyle adından söz ettirdi. Ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Yıldırımer'in seneler içerisindeki değişimi sosyal medyada olay oldu.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

2013-2015 yılları arasında yayınlanan Küçük Gelin isimli dizide Leyla rolünü oynayan Melissa Yıldırımer, 9 yıllık değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer'in değişimi...

DEĞİŞİMİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer tiyatro, sinema, dizi projelerinde yer aldı.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz, Altınsoylar, Küçük Gelin gibi dizilerde rol aldı.

29Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

2013'te başlayan Küçük Gelin dizisindeki Leyla rolüyle sosyal medyada anıldı.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

9 yıl önceki haliyle dikkat çekti.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer 9 yıllık değişimiyle olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Melissa Yıldırımer Adı Sevgi dizisi
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