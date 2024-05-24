Adı Şeyma Subaşı ile anılıyordu! Ünlü modelle Cannes'a katıldı: "Arzu Hanım gördüğümde..."

Cannes film festivali ve ünlülerin şıklığı son dönemlerde sürekli gündemde... Bu kez dikkat çeken isim Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı oldu.

Kerim Sabancı, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Hatta "Eyvah Arzu Hanım ne der?" yorumları da yapılmıştı.

Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'ne Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan ünlü model Carmella Rose'la katıldı.

POZLARINA YORUM YAĞDI

Sabancı'nın Carmella Rose'la pozu sosyal medyada gündem olurken konu ile sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

Pozla ilgili, "Arzu Hanım'ın savaşı artık başlayacaktır", "Arzu Hanım gördüğümde siz akılma geldiniz" gibi yorumlar yapıldı.







