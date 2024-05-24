MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı Şeyma Subaşı ile anılıyordu! Ünlü modelle Cannes'a katıldı: "Arzu Hanım gördüğümde..."

Adı Şeyma Subaşı ile anılıyordu! Ünlü modelle Cannes'a katıldı: "Arzu Hanım gördüğümde..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 12:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde magazin gündeminden Cannes Film Festivali düşmüyor. Bu kez dikkat çeken isim Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı oldu. Sabancı, Cannes'a ünlü model Carmella Rose ile katıldı. İkiliyi gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

Adı Şeyma Subaşı ile anılıyordu! Ünlü modelle Cannes'a katıldı: "Arzu Hanım gördüğümde..."

Cannes film festivali ve ünlülerin şıklığı son dönemlerde sürekli gündemde... Bu kez dikkat çeken isim Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı oldu.

kerimcanson

Kerim Sabancı, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Hatta "Eyvah Arzu Hanım ne der?" yorumları da yapılmıştı.

Kerim Sabancı, Cannes Film Festivali'ne Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan ünlü model Carmella Rose'la katıldı.

Kombini olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Acun, shop gibi duruyor" Kombini olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Acun, shop gibi duruyor"

BLU_A95105384 (1)

POZLARINA YORUM YAĞDI

Sabancı'nın Carmella Rose'la pozu sosyal medyada gündem olurken konu ile sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

BLU_A95105387 (1)

Pozla ilgili, "Arzu Hanım'ın savaşı artık başlayacaktır", "Arzu Hanım gördüğümde siz akılma geldiniz" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette poz verdi! 'Ne anlatmak istiyor?' Tuvalette poz verdi! 'Ne anlatmak istiyor?'
Kombini olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Acun, shop gibi duruyor"Kombini olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Acun, shop gibi duruyor"
O fotoğrafları çekenlere tepki gösterdi: "Bunlar artık soyunuyor!"O fotoğrafları çekenlere tepki gösterdi: "Bunlar artık soyunuyor!"
Anahtar Kelimeler:
Arzu Sabancı
En Çok Okunan Haberler
'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Cumhurbaşkanı Vucic gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Vucic gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.