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Adı ürkütüyor görüntüsü büyülüyor: Dünyada sınırlı ama o ilimizde görüldü

Iğdır'ın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olan ve halk arasında "Kurt Kulağı" olarak bilinen iris çiçekleri açtı. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde ve kırsal alanlarda görülen çiçekler, mor ve koyu tonlardaki gösterişli görüntüleriyle doğaya ayrı bir renk kattı.

Adı ürkütüyor görüntüsü büyülüyor: Dünyada sınırlı ama o ilimizde görüldü

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın zengin bitki örtüsünün önemli türlerinden biri olan kurt kulağı çiçekleri, açtıkları bölgelerde adeta görsel şölen oluşturuyor.

Adı ürkütüyor görüntüsü büyülüyor: Dünyada sınırlı ama o ilimizde görüldü 1

BU YIL GEÇ AÇTI

Uzun süren yağışlar sonucu bu yıl geç çıkan, bilimsel adı Iris iberica olan ve dünyada sınırlı bölgelerde yetişen bu özel bitki, Iğdır ve çevresinde doğal olarak bulunuyor.

Adı ürkütüyor görüntüsü büyülüyor: Dünyada sınırlı ama o ilimizde görüldü 2

DAĞIN ETEKLERİNDE AÇTI

Yöre halkının "kurt kulağı" adını verdiği çiçekler, yüksek sapları ve büyük çiçek yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde açan çiçekler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Adı ürkütüyor görüntüsü büyülüyor: Dünyada sınırlı ama o ilimizde görüldü 3

Adı ürkütüyor görüntüsü büyülüyor: Dünyada sınırlı ama o ilimizde görüldü 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Iğdır Kulak kurt çiçek
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