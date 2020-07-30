Adil Gevrek: Taraftarlardan özür diliyorum

Süper Lig'in 2019- 2020 sezonunda küme düşme kaldırıldı. Gelecek sezon Süper Lig, 21 takım ile oynanacak. Her hafta 1 takım bay geçerek sezonu tamamlayacak. Süper Lig'de kümeye düşen takımlardan olan ve alınan kararla tekrar ligde kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. "MALATYA'DA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIK" Adil Gevrek, Kulüpler Birliği'ndeki oy birliği toplantısının çok önemli olduğunu belirterek, "Kümeye düşen kulüplere sahip çıkılması çok önemli. Özellikle Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç Bey çok büyük çaba harcadı. Tabii Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun ve diğer kulüpler olsun çok büyük destekler verdi. Oy birliğiyle 18 kulübün hatta yeni çıkan takımların kararı, tavsiye kararıydı. Kulüpler Birliği Başkanımız da bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti. Federasyon da bugün kararını verdi. Biz de pandemiden dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Oyuncuları burada tutmakta zorlandık. Sözleşmelerini fesih eden oyuncularımız vardı. Tek kaleciyle ligi tamamladık. Sıkıntılar yaşadık, tabii ki bu sene özel bir seneydi. Hem Türkiye'de hem dünyada pandemi ciddi sıkıntı olmuştu. Çok şükür bugün verilen kararla, 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak. 2021-22 sezonunu ise 20 takımla oynayacağız. Önümüzdeki senelerde Eskişehir, Bursa, Diyarbakır gibi şehir takımları da Süper Lig'de yer alabilirse hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda fayda sağlayacaktır" dedi.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARIP İŞİMİZE BAKACAĞIZ" Gevrek, hatalarını ve yanlışlarını hiçbir şekilde unutmayacaklarını kaydederek, "Hatalarımız ve yanlışlarımızla ders çıkaracağız. Malatyaspor'a gönül verenlerin hepsi bugün federasyonun aldığı karara sevindi ancak bir grup var ki maalesef biz düşerken sevindi, alınan karar sonrası üzüldü. Bunların ufak düşünceleri, niyetleri Malatyaspor değil. Bunları düşüncelerini kamuoyu biliyor. Bizim hatalarımız mutlaka var. Biz bu hatalarımızdan ders çıkarıp işimize bakacağız, kenetleneceğiz" diye konuştu. "DOSTUMUZU, DÜŞMANIMIZI, HATALARIMIZI, EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRECEKMİŞİZ" Malatyaspor için daha olumsuz bir durum yaşanmaması için mücadele vereceklerini ifade eden Başkan Gevrek, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Yaşanan durumlardan dolayı çok üzüldük. Demek ki bunu da yaşamamız gerekiyormuş. Dostumuzu, düşmanımızı, hatalarımızı, eksikliklerimizi görecekmişiz. Bu durumlardan ders çıkarıp, emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Statta yaşadığımız o anlar tarifi olmayan duygulardı. Malatya'mızın ve Süper Lig'de olan bir takımın kıymetini bilmemiz lazım" şeklinde konuştu.