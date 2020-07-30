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Adil Gevrek: Taraftarlardan özür diliyorum

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 2019-20 sezonunda ligden düşme olmamasına sevindiklerini belirterek yaptıkları hataları ve yanlışları hiçbir şekilde unutmayacaklarını dile getirdi.

Adil Gevrek: Taraftarlardan özür diliyorum

Süper Lig'in 2019- 2020 sezonunda küme düşme kaldırıldı. Gelecek sezon Süper Lig, 21 takım ile oynanacak. Her hafta 1 takım bay geçerek sezonu tamamlayacak.

Süper Lig'de kümeye düşen takımlardan olan ve alınan kararla tekrar ligde kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"MALATYA'DA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIK"

Adil Gevrek, Kulüpler Birliği'ndeki oy birliği toplantısının çok önemli olduğunu belirterek, "Kümeye düşen kulüplere sahip çıkılması çok önemli. Özellikle Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç Bey çok büyük çaba harcadı. Tabii Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun ve diğer kulüpler olsun çok büyük destekler verdi. Oy birliğiyle 18 kulübün hatta yeni çıkan takımların kararı, tavsiye kararıydı. Kulüpler Birliği Başkanımız da bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti. Federasyon da bugün kararını verdi. Biz de pandemiden dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Oyuncuları burada tutmakta zorlandık. Sözleşmelerini fesih eden oyuncularımız vardı. Tek kaleciyle ligi tamamladık. Sıkıntılar yaşadık, tabii ki bu sene özel bir seneydi. Hem Türkiye'de hem dünyada pandemi ciddi sıkıntı olmuştu. Çok şükür bugün verilen kararla, 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak. 2021-22 sezonunu ise 20 takımla oynayacağız. Önümüzdeki senelerde Eskişehir, Bursa, Diyarbakır gibi şehir takımları da Süper Lig'de yer alabilirse hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda fayda sağlayacaktır" dedi.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARIP İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Gevrek, hatalarını ve yanlışlarını hiçbir şekilde unutmayacaklarını kaydederek, "Hatalarımız ve yanlışlarımızla ders çıkaracağız. Malatyaspor'a gönül verenlerin hepsi bugün federasyonun aldığı karara sevindi ancak bir grup var ki maalesef biz düşerken sevindi, alınan karar sonrası üzüldü. Bunların ufak düşünceleri, niyetleri Malatyaspor değil. Bunları düşüncelerini kamuoyu biliyor. Bizim hatalarımız mutlaka var. Biz bu hatalarımızdan ders çıkarıp işimize bakacağız, kenetleneceğiz" diye konuştu.

"DOSTUMUZU, DÜŞMANIMIZI, HATALARIMIZI, EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRECEKMİŞİZ"

Malatyaspor için daha olumsuz bir durum yaşanmaması için mücadele vereceklerini ifade eden Başkan Gevrek, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Yaşanan durumlardan dolayı çok üzüldük. Demek ki bunu da yaşamamız gerekiyormuş. Dostumuzu, düşmanımızı, hatalarımızı, eksikliklerimizi görecekmişiz. Bu durumlardan ders çıkarıp, emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Statta yaşadığımız o anlar tarifi olmayan duygulardı. Malatya'mızın ve Süper Lig'de olan bir takımın kıymetini bilmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Adil Gevrek, Malatyaspor'a 6 yıldır hizmet verdiklerini vurgulayarak takımı 2'nci Lig'den bu konuma getirdiklerini ifade etti. Başkan Gevrek, başkanlığa adaylığını açıklayan kişiler olduğunu belirterek, "Doğrularımız vardı ama bu sene ikinci yarıda hatalarımız oldu. Bunları kabul ediyoruz ama bu kulübün bir yönetimi, başkanı varken bunların konuşulması doğru değildir, etik değildir. Bu hem Malatya'ya hem de Malatyaspor'a zarar verdi. Bunlardan futbolcular da etkilendi. Kongre olursa muhakkak herkes aday olabilir, en doğal hakları ancak böyle bir şey yokken, başkanı ve yönetimi varken de bu tür şeylerin konuşulması asla doğru değil. Malatya camiasına, Malatya yönetimine, kongre üyelerine bence çok büyük yanlış olur. Doğru bulmuyorum böyle bir şeyi. Biz buradayız daha görevimizin başındayız" dedi.

GEVREK, TARAFTARLARA ÖZÜR DİLEDİ, HELALLİK İSTEDİ

Taraftarlardan özür dileyen Adil Gevrek, "Çünkü onları kısa bir süre de olsa çok üzdük. Haklarını helal etsinler. Taraftarlarımız çok üzüldü ama onlar bizim samimiyetimizi biliyorlar. Onlardan Allah razı olsun. O gün bir grup taraftarımız gelmişti. Bizimle beraber üzüldüler, destekte verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Taraftar her zaman haklıdır. Bizim asla onlara karşı kötü hiçbir şeyimiz olmaz. Malatyaspor'a gönül verenleri üzdüğümüz için ben de çok üzüldüm. İnşallah bundan sonra onlara böyle bir şey yaşatmayacağız. Yaşadıklarımızdan ders çıkaracağız. Taraftarımıza da can-ı gönülden teşekkür ediyorum. İnansınlar hep birlikte inşallah daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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