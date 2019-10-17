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Adil Rami'den 'asker selamlı' paylaşım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2019 07:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Fas asıllı Fransız milli futbolcusu Adil Rami, sosyal medya hesabı instagram'daki profil fotoğrafını, asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirdi.

Adil Rami'den 'asker selamlı' paylaşım

Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe imza attığı gün, üzerinde Fenerbahçe formasıyla asker selamı verdiği fotoğrafı, profil fotoğrafı yaptı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

Adil Rami'nin profil fotoğrafını asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirmesi sosyal medyada Türk Milli Takımı'na destek olarak yorumlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği uefa a milli futbol takımı arnavutluk Fransa Adil Rami

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