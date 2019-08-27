SPOR

Adil Rami Fenerbahçe'de! Resmi açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

10

Deneyimli savunmacı 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

11

12

81


Otoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktıOtoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktı
Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiasıFenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası
Fenerbahçe için bomba iddiaFenerbahçe için bomba iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Adil Rami Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Beşiktaş'ta ayrılık! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Beşiktaş'ta ayrılık! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adil Rami Fenerbahçe'de! Resmi açıklama

Adil Rami Fenerbahçe'de

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

İtalyan basınından Fenerbahçe ve Hatem Ben Arfa iddiası

Fenerbahçe için bomba iddia

Alper Potuk izin gününde tesiste çalışıyor

Alper Potuk durmuyor

Ersun Yanal'ın Medipol Başakşehir maçındaki motivasyon konuşması ortaya çıktı

Yanal'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı!

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.