Adil Sani Konukoğlu: Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, geride kalan haftalarda yükselen bir grafik yakaladıklarını belirterek, "Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz. İyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşündüğümüz Beşiktaş ile fair play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz. Ümit ediyorum ki gülen taraf da yine biz oluruz" dedi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda sezon başında teknik heyeti belirledikten hemen sonra transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Konukoğlu, "Bilindiği gibi Süper Lig'de mücadele etmek ve özellikle ilk yılı geçirmek kolay olmuyor. Çünkü yeni kurulmuş bir takımız. Geride kalan 3 haftaya baktığımızda oyun kalitesi anlamında yükselen bir grafiğimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden mutlu olduklarını ve 3 haftada 4 puan toplayarak ligin yeni temsilcisine göre iyi sayılabilir bir ortalama yakaladıklarını aktaran Konukoğlu, şöyle konuştu: