Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde ödül töreni düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

SANKO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu okuldan gazi şehre ve Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracaklarına inandığını belirtti.

Öğrencilere seslenen Konukoğlu, "Elde ettiğiniz başarıları takdirle karşılıyorum. İnsanoğlu, bir başarıyı elde ettiği zaman sonrasını hayal eder ve daha iyisi için mücadele eder. Sizler de sporcular olarak hırslı ve çalışkan bir ekipsiniz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha başarılı neticeler alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Okulun ve öğrencilerin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Bu töreni her yıl geleneksel olarak düzenleyeceğiz. Siz başardıkça ödülünüz katlanacak. Türkiye şampiyonluğundan sonra alacağınız her başarı sizin alacağınız ödülü de bir kademe yukarı çıkaracaktır. Yalnızca futbolda değil, her branşta başarılı olmalısınız. Gaziantep ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyor, emek veren öğretmenlerinize ve değerli ailelerinize teşekkür ediyorum. Birlikte nice başarıları paylaşmayı temenni ediyorum."

Okul Müdürü Halil Büyükçakır ise başarılarını her yıl katlayarak devam ettireceklerini belirterek, "Her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Adil Sani Konukoğlu'na teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Konukoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Özaslan ve Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran dereceye gören öğrencilere ödüllerini verdi.

Biri bireysel sporcu olmak üzere 4 takımdan 41 öğrencinin ödül aldığı tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.