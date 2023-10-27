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  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in Budapeşte pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in Budapeşte pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

27.10.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Demet Özdemir Budapeşte tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Demet Özdemir'in son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Budapeşte pozlarıyla adından söz ettirdi.

Çıktığı Budapeşte tatilinden karelerini 'Merhaba!' notu ile paylaşan Özdemir'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Güzel oyuncuya; 'Senin bu güzellik halis mi?', 'Yine harika görünüyorsun', 'Ne kadar güzelsin Demet' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

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Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır.

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Yine o dönemlerde Flash TV'de yayımlanan sunuculuğunu Ayşe Dinçer'in yaptığı eğlence programında dansçılık yaptı.

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2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

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İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşadı.

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