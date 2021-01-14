Adını duyunca akla hemen cinsellik geliyor ama fındığın faydaları saymakla bitmiyor!

Fındık denince aklımıza hemen çok yoğun bir E vitamini ve cinsellikle olan ilişkisi gelmektedir. Bunlar doğrudur, fındık cinselliğe iyi gelir, E vitamini yüksek olduğu için de sağlıklı bir saç, cilt ve tırnaklar demektir. O yüzden fındık mutlaka hayatımızda olmalıdır. Ama porsiyonuna dikkat etmek zorundayız. Çünkü yağ grubundadır ve diyette yağ yerine geçecektir.
5-6 tane yenen fındık yaklaşık 50 kalori değerindedir. O yüzden kadınların günde 5-6, erkeklerin de 10 - 15 tane fındık yemesi gerekir.
Fındığın içerisindeki kalsiyum sayesinde, kemik sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. D vitamini içeriği yüksek olduğu için bağışıklık sistemine faydalıdır. Fındığın içerisindeki yağlar ve lifler sayesinde kan şekeri üzerine olumlu etkileri vardır. Kötü kolesterolü düşürücü özelliğinden dolayı, kalp hastalığı riski olanların düzenli tüketmesinde fayda vardır.
Fındık ayrıca makul miktarda B6 vitamini, folat, fosfor, potasyum ve çinko içerir. Ek olarak, zengin bir tekli ve çoklu doymamış yağ kaynağıdırlar ve oleik asit gibi iyi miktarda omega-6 ve omega-9 yağ asitleri içerirler.
Fındık önemli miktarda antioksidan sağlar. Antioksidanlar, vücudu hücre yapısına zarar verebilecek ve yaşlanmayı, kanseri ve kalp hastalıklarını artırabilen oksidatif stresten korur.
Fındıkta en çok bulunan antioksidanlar fenolik bileşikler olarak bilinirler. Kan kolesterolünü ve iltihabı azaltmaya yardımcı oldukları kanıtlanmıştır. Ayrıca kalp sağlığı ve kansere karşı koruma için de yararlı olabilirler.
Fındıkta, yüksek konsantrasyonda antioksidan ve sağlıklı yağlar, antioksidan potansiyelini artırabilir ve kandaki kolesterol seviyelerini düşürebilir. Bir ay süren bir çalışmada, günlük toplam kalori alımının% 18-20'sini fındıktan tüketen yüksek kolesterol seviyesine sahip 21 kişi gözlemlendi. Sonuçlar, kolesterol, trigliseritler ve kötü LDL kolesterol seviyelerinin düştüğünü gösterdi. Sonuç olarak günde 29 ila 69 gram fındık yemek, kalp sağlığı parametrelerindeki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir.
Fındıkların yüksek konsantrasyondaki antioksidan bileşikleri, vitaminleri ve mineralleri onlara bazı kanser önleyici özellikler verebilir.
Ceviz ve antep fıstığı gibi diğer kuruyemişler arasında fındık, proantosiyanidinler olarak bilinen bir antioksidan kategorisinin en yüksek konsantrasyonuna sahiptir. Fındık, kansere neden olabilecek veya onu teşvik edebilecek hücre hasarına karşı olası koruma sergileyen başka bir güçlü antioksidan olan E vitamini bakımından zengindir.
Badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bol olmasa da, fındığın kan şekerini düşürmeye de yardımcı olabileceğine dair araştırmalar var. Görünüşe göre fındık da dahil olmak üzere kabuklu yemişler açısından zengin bir diyet kan şekerinizi düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir.
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