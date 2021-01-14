Adını duyunca akla hemen cinsellik geliyor ama fındığın faydaları saymakla bitmiyor!

Fındık denince aklımıza hemen çok yoğun bir E vitamini ve cinsellikle olan ilişkisi gelmektedir. Bunlar doğrudur, fındık cinselliğe iyi gelir, E vitamini yüksek olduğu için de sağlıklı bir saç, cilt ve tırnaklar demektir. O yüzden fındık mutlaka hayatımızda olmalıdır. Ama porsiyonuna dikkat etmek zorundayız. Çünkü yağ grubundadır ve diyette yağ yerine geçecektir.

KADIN GÜNDE 5, ERKEKLER 10 FINDIK YEMELİ

5-6 tane yenen fındık yaklaşık 50 kalori değerindedir. O yüzden kadınların günde 5-6, erkeklerin de 10 - 15 tane fındık yemesi gerekir.

Fındığın içerisindeki kalsiyum sayesinde, kemik sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. D vitamini içeriği yüksek olduğu için bağışıklık sistemine faydalıdır. Fındığın içerisindeki yağlar ve lifler sayesinde kan şekeri üzerine olumlu etkileri vardır. Kötü kolesterolü düşürücü özelliğinden dolayı, kalp hastalığı riski olanların düzenli tüketmesinde fayda vardır.

Fındık ayrıca makul miktarda B6 vitamini, folat, fosfor, potasyum ve çinko içerir. Ek olarak, zengin bir tekli ve çoklu doymamış yağ kaynağıdırlar ve oleik asit gibi iyi miktarda omega-6 ve omega-9 yağ asitleri içerirler.