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  4. Adını duyunca akla hemen cinsellik geliyor ama fındığın faydaları saymakla bitmiyor!

Adını duyunca akla hemen cinsellik geliyor ama fındığın faydaları saymakla bitmiyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Diğer kuruyemişler gibi fındıklar da besin açısından zengindir ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. Fındıkların harika bir besin profili vardır. Kalorileri yüksek olmalarına rağmen besinler ve sağlıklı yağlarla doludurlar. İşte fındığın kanıta dayalı yararları.

Fındık denince aklımıza hemen çok yoğun bir E vitamini ve cinsellikle olan ilişkisi gelmektedir. Bunlar doğrudur, fındık cinselliğe iyi gelir, E vitamini yüksek olduğu için de sağlıklı bir saç, cilt ve tırnaklar demektir. O yüzden fındık mutlaka hayatımızda olmalıdır. Ama porsiyonuna dikkat etmek zorundayız. Çünkü yağ grubundadır ve diyette yağ yerine geçecektir.

KADIN GÜNDE 5, ERKEKLER 10 FINDIK YEMELİ

5-6 tane yenen fındık yaklaşık 50 kalori değerindedir. O yüzden kadınların günde 5-6, erkeklerin de 10 - 15 tane fındık yemesi gerekir.

Fındığın içerisindeki kalsiyum sayesinde, kemik sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. D vitamini içeriği yüksek olduğu için bağışıklık sistemine faydalıdır. Fındığın içerisindeki yağlar ve lifler sayesinde kan şekeri üzerine olumlu etkileri vardır. Kötü kolesterolü düşürücü özelliğinden dolayı, kalp hastalığı riski olanların düzenli tüketmesinde fayda vardır.

Fındık ayrıca makul miktarda B6 vitamini, folat, fosfor, potasyum ve çinko içerir. Ek olarak, zengin bir tekli ve çoklu doymamış yağ kaynağıdırlar ve oleik asit gibi iyi miktarda omega-6 ve omega-9 yağ asitleri içerirler.

ANTİOKSİDANLARLA YÜKLÜ

Fındık önemli miktarda antioksidan sağlar. Antioksidanlar, vücudu hücre yapısına zarar verebilecek ve yaşlanmayı, kanseri ve kalp hastalıklarını artırabilen oksidatif stresten korur.

Fındıkta en çok bulunan antioksidanlar fenolik bileşikler olarak bilinirler. Kan kolesterolünü ve iltihabı azaltmaya yardımcı oldukları kanıtlanmıştır. Ayrıca kalp sağlığı ve kansere karşı koruma için de yararlı olabilirler.

KALBE İYİ GELİR

Fındıkta, yüksek konsantrasyonda antioksidan ve sağlıklı yağlar, antioksidan potansiyelini artırabilir ve kandaki kolesterol seviyelerini düşürebilir. Bir ay süren bir çalışmada, günlük toplam kalori alımının% 18-20'sini fındıktan tüketen yüksek kolesterol seviyesine sahip 21 kişi gözlemlendi. Sonuçlar, kolesterol, trigliseritler ve kötü LDL kolesterol seviyelerinin düştüğünü gösterdi. Sonuç olarak günde 29 ila 69 gram fındık yemek, kalp sağlığı parametrelerindeki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir.

HÜCRE HASARINA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Fındıkların yüksek konsantrasyondaki antioksidan bileşikleri, vitaminleri ve mineralleri onlara bazı kanser önleyici özellikler verebilir.

Ceviz ve antep fıstığı gibi diğer kuruyemişler arasında fındık, proantosiyanidinler olarak bilinen bir antioksidan kategorisinin en yüksek konsantrasyonuna sahiptir. Fındık, kansere neden olabilecek veya onu teşvik edebilecek hücre hasarına karşı olası koruma sergileyen başka bir güçlü antioksidan olan E vitamini bakımından zengindir.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR

Badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bol olmasa da, fındığın kan şekerini düşürmeye de yardımcı olabileceğine dair araştırmalar var. Görünüşe göre fındık da dahil olmak üzere kabuklu yemişler açısından zengin bir diyet kan şekerinizi düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir.


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