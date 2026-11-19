Soğanlı kaygananın lezzetini artırmak ve tam kıvamında hazırlamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

MALZEMELER 2 orta boy kuru soğan

2 orta boy domates

5 adet yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

2-3 fiske karabiber

Baharat miktarlarını damak zevkinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.

TARİF Öncelikle kuru soğanları ay şeklinde doğrayın

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve doğradığınız soğanları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun

Soğanlar kavrulduktan sonra biber salçası, pul biber, tuz ve karabiberi ilave edin. Salçayı yakmadan güzelce karıştırın

Domatesleri küp küp doğrayarak tavaya ekleyin

Domatesler suyunu salıp yumuşayana kadar tüm malzemeleri birlikte pişirin

Sebzeler kıvamını aldıktan sonra yumurtaları tavaya kırın

Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin.

Ardından sıcak servis edin.

Domateslerin suyu: Domatesler yeterince sulu değilse pişirme aşamasında yarım çay bardağı su ekleyebilirsiniz.

Salçanın yanmaması: Biber salçası çabuk yanabileceği için soğanlara ekledikten sonra tavayı kısa süreliğine ocaktan uzaklaştırabilirsiniz. Salçayı kontrollü şekilde kavurmak, yemeğin lezzetini korumasını sağlar.

Yumurtaların kıvamı: Yumurtaları ekledikten hemen sonra karıştırmayın. Yüzeyde gözenekler oluşmasını bekleyin. Ardından hafifçe karıştırarak pişirmeye devam edin.

Bu püf noktalarına dikkat ederek hazırlayacağınız soğanlı kayganayı sıcak olarak servis edebilir, kahvaltı sofralarınıza farklı bir lezzet katabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!