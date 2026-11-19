Soğanlı kaygananın lezzetini artırmak ve tam kıvamında hazırlamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.
Domateslerin suyu: Domatesler yeterince sulu değilse pişirme aşamasında yarım çay bardağı su ekleyebilirsiniz.
Salçanın yanmaması: Biber salçası çabuk yanabileceği için soğanlara ekledikten sonra tavayı kısa süreliğine ocaktan uzaklaştırabilirsiniz. Salçayı kontrollü şekilde kavurmak, yemeğin lezzetini korumasını sağlar.
Yumurtaların kıvamı: Yumurtaları ekledikten hemen sonra karıştırmayın. Yüzeyde gözenekler oluşmasını bekleyin. Ardından hafifçe karıştırarak pişirmeye devam edin.
Bu püf noktalarına dikkat ederek hazırlayacağınız soğanlı kayganayı sıcak olarak servis edebilir, kahvaltı sofralarınıza farklı bir lezzet katabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum