Adını duyurmadan büyük yardımlarda bulunmuştu! Tarkan AHBAP'a bakın ne kadar bağışladı

Büyük yıkımın ilk haftasında Oğuzhan Uğur "Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim…" demişti.

Bu süreçte bağış miktarı merak edilen Tarkan geçtiğimiz günlerde de "İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi" diyerek isyan etmişti.

Tarkan'ın yaptığı bağış ortaya çıktı. Haluk Levent sosyal medya hesabından TArkan'ın AHBAP'a 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu.

HALUK LEVENT'İN AÇIKLAMASI

Haluk Levent ayrıca merak edilen açıklamasını da yaptı ve "Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!" dedi.



