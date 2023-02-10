Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pek çok ünlü isim afet bölgelerini yardımlar yapıyor. Bu süreçte Tarkan'ın adı hiç anılmıyordu. İlk günden beri çabalayan ve Hatay'a da giden Oğuzhan Uğur bu konuda bir paylaşım yaptı.

Uğur açıklamasında "Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim…" dedi.



