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  4. Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

10.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5. güne geldi. Türkiye tek bir yürek oldu be her yerde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Son olarak Oğuzhan Uğur, Tarkan ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tarkan açıklamadan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pek çok ünlü isim afet bölgelerini yardımlar yapıyor. Bu süreçte Tarkan'ın adı hiç anılmıyordu. İlk günden beri çabalayan ve Hatay'a da giden Oğuzhan Uğur bu konuda bir paylaşım yaptı.

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Uğur açıklamasında "Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim…" dedi.

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