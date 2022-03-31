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'Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin amuda kalktı!

31.03.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin değişimiyle gündemdeydi. Oyuncu Sedef Şahin sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Şahin son olarak amuda kalktığı anları paylaşıp hayranlarının dikkatini çekti.

'Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin amuda kalktı!

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakteriyle tanınan Sedef Şahin son haliyle zaman zaman gündeme geliyor. Sedef Şahin, geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile benzerliğiyle yine dikkat çekmişti. 2. Sayfa'ya konuk olan Sedef Şahin değişimiyle hayranlarının dikkatini çekiyor.

Zayıflayarak fit bir forma kavuşan Sedef Şahin spor yaptığı anları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu amuda kalkarak "Spor neydi? Spor iyilikti, spor emekti" dedi.

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Sedef Şahin imajında da değişime gitti. "Renk önemli" diyen oyuncuya takipçileri "Bu renk çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

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Sedef Şahin
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