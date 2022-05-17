Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte 21 kilo veren Feyza Civelek'in son hali...

Oyuncu Feyza Civelek yıllar içerisinde adeta başka biri oldu. Instagram'a pozlarını yükleyen Feyza Civelek değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Fazla kilolarından kurtulan Civelek, tarzıyla dikkat çekiyor.

FEYZA CİVELEK'İN SON HALİ

Adını Feriha Koydum dizisiyle akıllara kazınan Feyza Civelek'in Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Civelek'in pozlarının altına takipçileri, Civelek'i Adını Feriha Koydum dizisinden tanıdıklarına ve değişimine şaşırdıklarına dair yorumlar yapıyor.

21 kilo veren ve şimdilerde fit bir görünüme sahip olan Feyza Civelek pozlarıyla görenleri şaşırtıyor.

27 yaşındaki Civelek, her role girebileceğini ve kötü karakterleri canlandırmaktan keyif aldığını söyledi.

İşte Feyza Civelek'in Instagram pozları...





