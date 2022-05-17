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Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte 21 kilo veren Feyza Civelek'in son hali...

17.05.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Civelek, başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 2011-2012 yılları arasında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde, Feriha'nın komşusu Lara rolüne hayat vermişti. Feyza Civelek'in son halini tanımak imkansız...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte 21 kilo veren Feyza Civelek'in son hali...

Oyuncu Feyza Civelek yıllar içerisinde adeta başka biri oldu. Instagram'a pozlarını yükleyen Feyza Civelek değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Fazla kilolarından kurtulan Civelek, tarzıyla dikkat çekiyor.

FEYZA CİVELEK'İN SON HALİ

Adını Feriha Koydum dizisiyle akıllara kazınan Feyza Civelek'in Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

Civelek'in pozlarının altına takipçileri, Civelek'i Adını Feriha Koydum dizisinden tanıdıklarına ve değişimine şaşırdıklarına dair yorumlar yapıyor.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

21 kilo veren ve şimdilerde fit bir görünüme sahip olan Feyza Civelek pozlarıyla görenleri şaşırtıyor.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

27 yaşındaki Civelek, her role girebileceğini ve kötü karakterleri canlandırmaktan keyif aldığını söyledi.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

İşte Feyza Civelek'in Instagram pozları...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sını tanımak imkansız! İşte Feyza Civelek'in son hali...

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