Adını Feriha Koydum'un platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Bir dönemin fenomen dizisi Adını Feriha Koydum hafızalardaki yerini koruyor. 'Feriyanım', 'Güler yüzlü Feriyam', 'Kelebekleri severim Allah'ın güzel mahlukatları' gibi replikleri nedeniyle izleyicilerin kısa sürede sevdiği Halil karakteri, genç kıza platonik olarak aşıktı. Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ünlü isim, seneler önce sergilediği oyunculuk performansı ve replikleriyle tekrar gündeme geldi.

ADINI FERİHA KOYDUM'UN YILDIZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Halil rolüyle mizah sayfalarında sık sık paylaşılan Altunkaya'nın son hali dikkat çekti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Altunkaya'nın son haline, "Sene 2023 Halil'in son durumuna bakmaya geldim", "Psikopat Halil olarak kaldı adamın ismi, şaka gibi", "Halil, geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı, dünya güneşe hasret kalırdı." gibi yorumlar geldi.

1984 doğumlu Ufuk Tan Altunkaya 39 yaşındadır.

Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Altunkaya, 2013'te Fatih, 2017'de Biz Size Döneriz, 2013'te Beni Böyle Sev isimli yapımlarda rol aldı.

Ufuk Tan Altunkaya, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde eğitmenlik de yaptı.







