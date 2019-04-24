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Adıyaman 1954 Spor'un küme düşmesini istemeyen taraftar intihara kalkıştı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

TFF 3'üncü Lig'de Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), takımının küme düşme potasına girmesi nedeniyle üst geçitteki korkuluklara çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ikna etti.

Adıyaman 1954 Spor'un küme düşmesini istemeyen taraftar intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan yaya üst geçitindeki demir korkuluklara tırmanan Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), ligin bitimine 2 hafta kala 16'ncı sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali nedeni ile intihar edeceğini söyledi. M.Y.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır dururken, itfaiye M.Y.'nin atlama ihtimaline karşın hava yastığı açarak hazır bekledi. Bu sırada polis, M.Y.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

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Polisin, uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi, M.Y. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine Vali Pekmez ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin geldi. Üst geçide çıkan Vali Pekmez, M.Y. ile bir süre konuştu. Konuşmanın ardından ikna olan M.Y. üst geçitte bulunan kişilerin yardımıyla korkuluklardan indirildi.

M.Y., ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig

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