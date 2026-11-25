Oyun modlama toplulukları, Grand Theft Auto VI'yı (GTA 6) PC'de çalıştırmak için yarışırken Take-Two, bu alandaki önemli projelerden birinin kaldırılmasını sağladı. "NotRexed" kullanıcı adını kullanan 15 yaşındaki bir geliştiricinin Leonida adlı projesi, GTA 6'nın yayıncısı Take-Two'nun DMCA kapsamında gönderdiği kaldırma bildiriminin ardından yayından kaldırıldı.

TAKE-TWO, 2 BİN 900'DEN FAZLA PROJE KOPYASINI HEDEF ALDI

Take-Two'nun fikri mülkiyet haklarının korunmasından sorumlu ekibi, Leonida'nın GitHub'daki ana kod deposunu ve 2 bin 900'den fazla çatallanmış kopyasını (fork) hedef aldı. Ekip, projenin "Take-Two'nun eserleri üzerindeki telif haklarını ihlal ettiğini ve Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI adlı oyununun telif haklarının ihlal edilmesini kolaylaştırdığını" öne sürdü.

GTA 6'YI GAYRİRESMİ OLARAK PC'DE ÇALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Leonida, GTA 6'nın sızdırılan Xbox derlemesinin Windows'ta yerel olarak çalışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmişti. Yaz aylarında GTA 6'ya ait birden fazla oynanış videosu paylaşan Cyberleek ise bu haftanın başlarında oyunun Xbox için hazırlanmış tam bir derlemesini yayımlamıştı.

Sızıntının ardından mod geliştiricilerinin oyunun kodunu tersine mühendislik yoluyla inceleyerek PC'de yerel olarak çalışabilecek koda dönüştürme ve yeniden derleme çalışmaları hız kazanmıştı.