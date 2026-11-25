İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), eylül ayında Rotherham kentinin Kimberworth Park bölgesinde Lejyoner hastalığı vakalarının görüldüğünü doğruladı. Salgınla bağlantılı olarak 2 kişi hayatını kaybetti. Ancak yetkililer, hastalığın ölümlere neden olup olmadığının henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Lejyoner hastalığına, Legionella bakterisi neden oluyor. Bakteriyi içeren küçük su damlacıklarının solunmasıyla bulaşan enfeksiyon, tedavi edilmediğinde ciddi akciğer hastalığına dönüşebiliyor.

Yetkililer, bölgede görülen az sayıdaki vakanın ardından yeni bir salgın riskinin düşük olduğunu bildirdi. Vatandaşlara evlerindeki su sistemlerini kullanmaya devam edebilecekleri de iletildi.

OTELLERDE VE ORTAK KULLANIM ALANLARINDA RİSK ARTIYOR

Lejyonella bakterisi özellikle otel, hastane ve iş yerleri gibi ortak kullanım alanlarındaki su sistemlerinde bulunabiliyor. Uzun süre kullanılmayan musluk ve duşlar, klima sistemleri, nemlendiriciler, spa havuzları ve jakuziler bakterinin yayılabileceği kaynaklar arasında yer alıyor.

Hastalık genellikle içme suyuyla veya kişiden kişiye temasla bulaşmıyor. Ayrıca halka açık yüzme havuzlarında yüzmenin de yaygın bir bulaşma yolu olmadığı belirtiliyor.

Rotherham Belediyesi Halk Sağlığı Danışmanı Alex Hawley, soruşturma kapsamında yerel işletmeler ve tesislerin ziyaret edildiğini, 800'den fazla bölge sakiniyle iletişime geçildiğini açıkladı. Hawley, halka yönelik riskin düşük olduğunu belirtti.

BELİRTİLERİ GRİPLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Lejyoner hastalığı, ciddi bir zatürre türü olarak biliniyor. Hastalığın belirtileri arasında şunlar bulunuyor:

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi

Yüksek ateş

Grip benzeri belirtiler

Öksürük

İleri yaşta olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik hastalığı bulunanlar, sigara içenler ve aşırı alkol tüketenler hastalık açısından daha yüksek risk taşıyor.