Adıyaman'da olan Mahsun Kırmızıgül: İnsanların sokaklarda kalmadığını görünceye kadar deprem bölgesinde kalacağım

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem Adıyaman'da da büyük yıkıma sebep oldu. Depremin şiddeti yalnızca Adıyaman'ın merkezinde değil, köylerinde de etkisini gösterdi.

Kahreden görüntülerin geldiği Adıyaman'a koşan Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada ilk günden beri paylaşım yapıyor.

Mahsun Kırmızıgül son olarak sosyal medyada aldığı kararı açıkladı. Kırmızıgül açıklamasında "Çok geç saatlere kadar özel insanların barınmaları için köylerine kadar gidip dağıtım yaptık. Bu bölgede yaşayan insanlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çadır kent için çalışmalara başladık. İnsanların sokaklarda kalmadığını görünceye kadar deprem bölgesinde kalacağım" dedi.

Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamada da "Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları bitmek üzere. Depremin 2. gününde kalabalık olan şehir gittikçe yalnızlaşıyor. Barınak için her gün ekibimle sahadayız. Özel insanlara çadır, battaniye soba ulaştırmaya devam ediyoruz" demişti.