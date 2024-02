Adıyaman iddialara sert tepki, “Önce ismini sonra Türkçeyi öğren”

Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, yerel bir haber sitesinde hakkında çıkan “Kendi yerine aday olarak gösterdiği CHP Muslu Belediye Başkan adayı Fırat Kabadayı’yı desteklemekten vazgeçtiği yönündeki iddialara çok ağır bir şekilde cevap verdi. Adıyaman şöyle dedi:

“Neyin nesi, kimlerin sesi olduğu belli olmayan bir müptezel eline verilen metni okumadan araştırmadan roman yazarlığına soyunmuş. Bozuk Türkçesi ve muhtemelen kısa bir zaman önce kafasına yediği yumrukların da etkisi ile gece rüyasında gördüklerini sabahleyin sütunlarına taşımış. Saçma sapan yorumlara takılmıyorum ama güzelim Türkçemizin böyle müptezeller tarafından katledilmesine gerçekten kahroluyorum. Eminim ki Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de canım Türkçe’mizin katledilişi karşısında kemikleri sızlıyordur. Adam aklınca belediye başkan adayını eleştiriyor ama daha eleştirdiği kişinin ismini ve soy ismini bile bilmiyor. Tanımadığı bilmediği bir kişi hakkında da doğru olmayan tezviratlar üretiyor. Neymiş Fırat Kabadayı ile aramız açılmış ve ben onu desteklemekten vazgeçmişim. Ne diyeyim ki Allah akıl fikir versin. İşte adam her eline verileni alınca maalesef böyle oluyor. Önce eline verilen metni bir oku. Araştır. Sonra da doğru bir lisan ile doğruları yaz.”

“15 YILDIR BİRİZ. FIRAT BENİM KARDEŞİMDİR”

Fırat Kabadayı ile 15 yıllık hukuklarının olduğunun altını çizen Adıyaman, “15 yıllık görev süre m içerisinde imza attığımız her projede Fırat kardeşim hep yanımdaydı. Bugüne kadar Muslu gibi küçücük bir beldede hayata geçirdiğimiz mega projeler ortadadır. Değerli Muslu halkı her şeyin en iyisini bilmektedir. Dolayısı ile bizim kimseye ekstradan bir şey anlatmamıza gerek yoktur. Dün olduğu gibi bugünde yarında her zaman Fırat Kardeşimin sonuna kadar yanındayım. Fırat kardeşim benden almış olduğu hizmet bayrağını benden de yukarılara taşıyacak kişilik ve donanıma sahip bir kardeşimizdir” dedi.