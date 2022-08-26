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Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

26.08.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşlıca köyündeki bir evden ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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