Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, 2 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.



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