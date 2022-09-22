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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

22.09.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, 2 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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