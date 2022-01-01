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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

01.01.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin terör bağlantısı olduğu şüphesiyle evinde de arama yapıldı.

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