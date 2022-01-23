Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkar Beldesinde otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 32,54 gram sentetik uyuşturucu ile 37,76 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.H.Ş, S.İ. ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz