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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

23.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkar Beldesinde otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 32,54 gram sentetik uyuşturucu ile 37,76 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.H.Ş, S.İ. ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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