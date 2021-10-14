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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

14.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonda, 1 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.F.D, İ.Ç. ve T.S. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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