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Adli kontrolle serbest bırakılan cinayet şüphelisi yeni deliller sayesinde tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Adli kontrolle serbest bırakılan cinayet şüphelisi yeni deliller sayesinde tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Sakarya'da 18 yıl önce kardeşlerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve getirdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli, yeni delillere ulaşılması üzerine sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 21 Nisan Salı günü Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında çuvalda battaniyeye sarılmış E.Ç'ye (49) ait kemiklerin bulunması, maktulün kardeşi R.Ç'nin tutuklanması, diğer kardeşi E.Ç'nin ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverilmesine ilişkin yeni delillere ulaştı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonla tekrar gözaltına alınan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan Salı günü hurda toplayan kişiler, çuval içinde şüpheli bir paket görüp durumu polise bildirmiş, polisin açtığı pakette, battaniye içinde insan iskeleti bulmuştu.

Ekipler, E.Ç'nin 2002'den bu yana ailesi tarafından kayıp olarak arandığını belirlemiş, maktül E.Ç'nin 2002 yılında kardeşleri tarafından Sakarya'daki evlerinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü, kardeşlerin battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları belirlenmişti.

Yıllar içinde metruk hale gelen evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmalarında çürüyen cesetten geriye kalan kemiklerin fark edilmeyerek sarılı olduğu battaniyeyle çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenilmişti.

Olayla ilgili Sakarya'da gözaltına alınan maktulün kardeşlerinden R.Ç. tutuklanmış, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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