Adliye'de şok görüntüler! İcra müdürü herkesin gözü önünde kadını dövdü

Olay, 4 Temmuz 2018'de Doğubayazıt Adliyesi’nde meydana geldi. E.G. 11 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşi İ.G.'ye boşanma davası açtı. Dava sürerken, çiftin kızları M.G. (11), S.D. (10) ve oğulları R.G.'nin (7) geçici velayeti anneye verildi. Eşi, kızı M.G.'yi alıp İstanbul'a götürünce E.G., çocuğunu icra yoluyla almak için adliyedeki İcra Müdürlüğü'ne gitti. Burada, İcra Müdürü M.D. ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D. kadını yaka paça dışarı çıkardı, boğazından tutup yere attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Olayın ardından M.D. ile E.G. karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından Doğubayazıt 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonunda İcra Müdürü M.D. 'basit yaralama' suçundan 1350 TL para cezasına çarptırıldı, 'hakaret' suçundan ise beraat etti. Mahkeme, E.G.'nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Her iki sanık için hükmün açıklanması ertelendi.