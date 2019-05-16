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Adliye'de şok görüntüler! İcra müdürü herkesin gözü önünde kadını dövdü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde boşanma davası sürerken, velayeti kendisine verilen kızını icra yoluyla eşinden almak için adliyeye giden E.G. (34) ile İcra Müdürü M.D. arasında kavga çıktı. M.D.'nin kendisine küfrettiğini öne sürdüğü E.G.'yi yaka paça dışarı atması, güvenlik kamerasına yansıdı. Karşılıklı şikayet üzerine açılan davada İcra Müdürü M.D. 'basit yaralama' suçundan 1350 TL, E.G. ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Temmuz 2018'de Doğubayazıt Adliyesi’nde meydana geldi. E.G. 11 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşi İ.G.'ye boşanma davası açtı. Dava sürerken, çiftin kızları M.G. (11), S.D. (10) ve oğulları R.G.'nin (7) geçici velayeti anneye verildi. Eşi, kızı M.G.'yi alıp İstanbul'a götürünce E.G., çocuğunu icra yoluyla almak için adliyedeki İcra Müdürlüğü'ne gitti. Burada, İcra Müdürü M.D. ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D. kadını yaka paça dışarı çıkardı, boğazından tutup yere attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Olayın ardından M.D. ile E.G. karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından Doğubayazıt 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonunda İcra Müdürü M.D. 'basit yaralama' suçundan 1350 TL para cezasına çarptırıldı, 'hakaret' suçundan ise beraat etti. Mahkeme, E.G.'nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Her iki sanık için hükmün açıklanması ertelendi.

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"MÜDÜR BENİMLE DALGA GEÇTİ"

Müdürün, çocuklarının gözü önünde kendisini dövdüğünü belirten E.G., şöyle konuştu:

"Çocuğumun velayetini almak üzere sabah saatlerinde İcra Müdürlüğü'ne gittim. Bir süre müdürün gelmesini bekledim. İçeri girerek elimdeki evrakları kendisine verdim. İki çocuğum da yanımdaydı. Müdür M.D.'ye velayeti bende olan büyük kızımın babasının yanında olduğunu, mahkeme tarafından kızımı almak için İcra Müdürlüğü'ne yönlendirildiğimi söyledim. Müdür benimle dalga geçti. Ben de tepki gösterince tartışma çıktı. Müdür ayağa kalkıp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkıp, kafamı koltuk altına alıp dirseğiyle vurmaya başladı. Bir süre boğuştuk, çocuklarımın bağırması üzerine daha sonra müdür kapıyı açtı ve beni koridorda polislerin üzerine attı. Beni döven, çocuklarımı da döver diyerek o anki refleksle birlikte ben de tekme attım. Yetkililere sesleniyorum; 'şiddet yok, kadınlar dövülmesin' diyorsunuz. İstanbul'a gidip çocuğumu alamıyorum, can güvenliğim yok. Kızıma kavuşmak istiyorum, bana yardımcı olunsun" diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı adliye kavga

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bir anneyi cocuklarının gözü önünde yarala suçuna 1350 kamu gorevlisine hakarete 10620 tl ceza..... Sizin adaletiniz batsın...
10 bin öde aklın başına gelsin
tam tersi olması lazımken saçmalık olmus. kamu görevlisi ne ya ? sen kadına şiddet uygula 1000tl sana hakaret 10000 tl .. bana bu ülkede adalet var diyenin ...
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