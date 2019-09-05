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Adnan Polat: Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 05.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, ibrasızlığın Galatasaray’ı yoran yıpratan, başkanlık makamını ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareket olduğunu belirterek, “Bence Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli” dedi.

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat, mevcut Başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin ikinci döneminde idari yönden ibra edilmemesi ve ardından yaşananlarla ilgili, "Bu ilk defa benim dönemimde oldu. Bence Galatasaray'ı yoran, yıpratan, başkanlık makamına ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareketti. Nitekim yasal yollarla usulsüz idari ibrasızlığı yok kabul eden bir karar çıktı. Ben seçim kararı aldım çünkü Galatasaray tarihinde görülmemiş bir kötü bir hareket oldu. Girmedim seçimlere. Sonra mahkemeye gittim. Çünkü bu yapılan çok yakışıksızdı. Bunu bir yol haline getirmemelerini temenni etmiştim. Galatasaray'da bunu maalesef kullanmak isteyenler var. Ben, Mustafa Cengiz başkanın yaptığını doğru buluyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün en eski ikinci okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri, eski başkanlardan Adnan Polat'ı İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. Polat'a, Mardin'in Nusaybin ilçesinde başkanlığı döneminde açılışını gerçekleştirdiği futbol okulunun öğrencileri çiçek takdim etti. Adnan Polat ve sarı-kırmızılı forma giyen öğrenciler, Galatasaray ve okul hakkında sohbet etti. Polat, ziyarette kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yaptığı transferler ve bu sezonki hedefleri hakkında konuşan Polat, "Bu çabaların, gayretlerin ve harcamaların hepsinin temel amacı; Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, ciddi rakipleri var. Oradan bir yukarıya hatta en yukarılara gayret gösterecek. Bu sene hem Türkiye Ligi'nde hem de kupada da başarılı olmak için yapılıyor. Bütün dileğim, temennim, dualarım Galatasaray'ın başarılı olması" dedi.

Polat, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek, "Galatasaray taraftarları da takıma çok büyük destek veriyor. Takımın aldığı sonuçlar ne olursa olsun desteğini eksik etmesinler. İnşallah bu yıl da kupaları biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YORAN HAREKETTİ"

Adnan Polat'a, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimin ikinci döneminde idari yönden ibra edilmemesi ve ardından yaşananlar soruldu. Sürecin kulübe zarar verdiğini belirten Polat, şunları söyledi:

"Bu ilk defa benim dönemimde oldu. Bence Galatasaray'ı yoran, yıpratan, başkanlık makamının ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareketti. Nitekim yasal yollarla usulsüz idari ibrasızlığı yok kabul eden bir karar çıktı. Yargıtay'ın 46 yargıcının oy birliği ile verdiği bir karardı. Mustafa Cengiz'de tekrar ettiler bunu. Bence yanlış, Galatasaray'a çok zarar veren bir şey. Yargıtay'ın aldığı bu kararda yok kabul edilen bir şeyi tekrar etmenin bir anlamı yok. Zaten ibra konusu, yasal mali ve idari ibra beraberdir. Dolayısıyla mali olarak ibra olan bir yönetimin, idari ibrasızlık diye bir şey olmaması lazım. Çünkü yönetmelikler, kanun üstünde olamaz. Kanuna uyması lazım. Galatasaray'ın tüzüğünde ciddi değişiklikler yapmak lazım. Çünkü o tür zafiyetlerden yararlanan insanlar oluyor. O da kulübe, camiaya ve Galatasaray'a zarar veriyor. Bence Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli."

Kendi başkanlığı döneminde de benzer sürecin yaşandığını hatırlatan Adnan Polat, "Ben seçim kararı aldım çünkü Galatasaray tarihinde görülmemiş bir kötü bir hareket oldu. Seçim kararı aldıktan sonra zaten girmedim seçimlere. Ondan sonra mahkemeye gittim. Çünkü bu yapılan çok yakışıksızdı. Bunu bir yol haline getirmemelerini temenni etmiştim. Galatasaray'da bunu maalesef kullanmak isteyenler var. Bence bu yol doğru yol değil. Bu, Galatasaray'ı yıpratan bir yol. Ben şu anda Mustafa Cengiz başkanın yaptığını doğru buluyorum" diye konuştu.

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