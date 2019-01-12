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Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 güncellemesi yayınlandı. AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 ile gelen tüm yenilikler haberimizde.

Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 ile gelen yenilikler

AMD, yeni ekran kartını tanıtmasının ardından tüm ekran kartları için güncelleme yayınladı. Performans artışları ile gelen Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 güncellemesi, birçok oyundaki hataları da düzeltiyor.

AMD’nin 19.1.1 güncellemesi ile Fornite‘ın 7. sezonunda yüzde 4’e varan performans artışı yaşanıyor. Bu artış 1080P çözünürlükte ve RX 580 ekran kartlarında yaşanıyor. Vega 64 ekran kartında ise yüzde 3’lük bir performans artışı söz konusu. Ayrıca diğer oyunlarda da gözle görünür performans artışı sağlanıyor.

Güncelleme ile Ultra-Wide monitörlerde sanal süper çözünürlükte yaşanan sorun, ALT+TAB yaptığınızda oyunun donma sorunu, özelleştirilmiş renkleri kullanırken yaşanan sorun ve Vulkan API’da bazı oyunlarda yaşanan sorunlar çözülüyor.

AMD’nin yeni güncellemesini buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarlarını yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi durumda yine sorunlar yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
software bilgisayar

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