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Adrenalin tavan yapacak! En heyecanlı araba yarışı temalı filmler...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Araba yarışlarına ilginiz olsun ya da olmasın, bu filmleri izlemek çok keyifli. Çünkü araba yarışı filmleri, hiçbir şey yapmadan bile adrenalin salgılamayı mümkün kılar. Eğer siz de evinizin konforunu terk etmeden mükemmel bir araba yarışı deneyimi yaşamak istiyorsanız bu yazı tam size göre! Çünkü bu yazımızda en güzel araba yarışı filmlerinden bahsedeceğiz. Gelin, bu filmlere birlikte bakalım.

Adrenalin tavan yapacak! En heyecanlı araba yarışı temalı filmler...

Araba yarışları, yediden yetmişe pek çok kişinin akıl almaz tutkusu haline geldi. Şu sıralar sokağa çıkıp sorsanız, hemen hemen herkes size en az bir araba yarışı filminin adını söyleyebilecek durumda. Niye mi? Çünkü araba yarışı filmlerinin popülerliği gittikçe artış gösteriyor. Elbette bunun da bir nedeni yok değil. Peki bu neden ne? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Araba yarışı filmleri, izleyen her kim olursa olsun, bir adrenalin artışı göstermesine sebep oluyor. Eğer siz de araba yarışlarına doyamayanlardansanız birazdan listeleyeceğimiz sinema filmleri tam size göre!

1) SENNA, 2011

Üç defa araba yarışlarında dünya şampiyonluğu kazanmış olan Ayrton Senna'nın yaşamını konu alan bu belgesel, ilk kart yarışlarından tutun da en büyük kapışmaları ve ölümüne sebep olan kazası dahil her şeyi konu alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise, Asif Kapadia oturuyor.

2) RUSH, 2013

Ron Howard'ın yönettiği ve Chris Hemsworth'ün baş rolünde yer aldığı Rush, araba yarışı tarihinin en azılı çekişmesini konu alıyor. Yani James Hunt ve Niki Lauda arasındaki çekişmeyi. Hunt, kötü alışkanlıklarına yenik düşerken, Lauda'nın birincilik hırsının hayatını soktuğu şekil, bu filmi oldukça can alıcı kılıyor.

3) TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY (TALLADEGA GECELERİ: RICKY BOBBY'NİN BALADI), 2006

Adam McKay tarafından yönetilen bu film, Bobby Ricky adında bir Nascar yarışçısının pistlerdeki hayatını konu alıyor. Bu dram filmi, yarışçının hayatındaki bütün zorlukları beyaz perdeye taşıyor.

4) DAYS OF THUNDER (YILDIRIM GÜNLERİ), 1990

Gerçek bir hikaye olmasa da 90'lı yıllara damga vuran bu film, Cole Trickle adında bir araba yarışçısının yarış dünyasında karşılaştıklarını konu alıyor. Filmin yönetmeni ise Tony Scott

5) GRAND PRIX (BÜYÜK ÖDÜL), 1996

1960 yılının Formula 1 yarışlarından esinlenilen bu film, dört kurgu ürünü yarışçının 1966 Grand Prix sezonunda karşılaştığı güçlükleri ve yaşadıkları maceraları konu alıyor. James Garner ve Bruce McLaren gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı bu film, yarış filmlerinin vazgeçilmezlerinden biri.

6) THE FAST AND THE FURIOUS (HIZLI VE ÖFKELİ 1), 2001

Paul Walker'ın unutulmaz çalışması olan Hızlı ve Öfkeli serisini bilmeyeniniz yoktur. Kısa bir süre içinde yarış filmlerinin demirbaşı olan bu seriyi izlemeden geçmeyin.

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