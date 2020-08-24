Adrenalin tavan yapacak! En heyecanlı araba yarışı temalı filmler...

Araba yarışları, yediden yetmişe pek çok kişinin akıl almaz tutkusu haline geldi. Şu sıralar sokağa çıkıp sorsanız, hemen hemen herkes size en az bir araba yarışı filminin adını söyleyebilecek durumda. Niye mi? Çünkü araba yarışı filmlerinin popülerliği gittikçe artış gösteriyor. Elbette bunun da bir nedeni yok değil. Peki bu neden ne? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Araba yarışı filmleri, izleyen her kim olursa olsun, bir adrenalin artışı göstermesine sebep oluyor. Eğer siz de araba yarışlarına doyamayanlardansanız birazdan listeleyeceğimiz sinema filmleri tam size göre!

1) SENNA, 2011

Üç defa araba yarışlarında dünya şampiyonluğu kazanmış olan Ayrton Senna'nın yaşamını konu alan bu belgesel, ilk kart yarışlarından tutun da en büyük kapışmaları ve ölümüne sebep olan kazası dahil her şeyi konu alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise, Asif Kapadia oturuyor.

2) RUSH, 2013

Ron Howard'ın yönettiği ve Chris Hemsworth'ün baş rolünde yer aldığı Rush, araba yarışı tarihinin en azılı çekişmesini konu alıyor. Yani James Hunt ve Niki Lauda arasındaki çekişmeyi. Hunt, kötü alışkanlıklarına yenik düşerken, Lauda'nın birincilik hırsının hayatını soktuğu şekil, bu filmi oldukça can alıcı kılıyor.