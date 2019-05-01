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'Adrenalin yaşatmak istedim' dedi, yaptığı şoke etti: Başardım

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 01.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşine sinirlenen kadının adliye önünde park halindeki araçlara çarptıktan sonra trafik ve asayiş ekipleriyle yaşadığı kovalamaca boğaz mevkiinde son buldu. Irmağa atlamak üzereyken asayiş ekiplerince engellenen kadın Manavgat’a adrenalin yaşatmak istediğini, bunu da başardığını söyledi.

'Adrenalin yaşatmak istedim' dedi, yaptığı şoke etti: Başardım

Edinilen bilgiye göre, bir duruşma için Manavgat Adliyesi'ne gelen A.T. isimli kadın, bir olay sebebiyle eşine kızınca acısını eşine ait araçtan çıkardı. Adliye önünde bulunan eşine ait 07 LSL 54 plakalı araca binen A.T., ileri-geri yapmak suretiyle önünde ve arkasında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra vatandaşların ve güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Antalya Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı'na giren A.T., Demokrasi Bulvarı Güllük Kavşağı'ndaki Yunus timlerinin uyarısını da dikkate almayarak peşindeki asayiş ve trafik ekipleriyle Herdford Caddesi'nden Titreyengöl istikametinde yoluna devam etti.

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Titreyengöl kenarındaki yolu takip ederek mesire alanına buradan da sahile çıkan araç, Manavgat Irmağı'nın denizle birleştiği boğaz mevkiinin girişinde ekipler tarafından etrafı çevrilerek durduruldu.

IRMAĞA ATLAMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen ve ırmağa atlamaya çalışan A.T. asayiş ekiplerince engellendi. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından yapılan aramada araç temiz çıkarken, polis aracına bindirilen A.T. adliyede eşine kızdığını, bu kızgınlıkla Manavgat’a bir adrenalin yaşatmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Şelale Polis Karakolu'na getirilen A.T. çarptığı araç sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin alınmasının ardından karakoldan ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat adrenalin

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