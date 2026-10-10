Harvard'ın tarihinde bir ilk! Dekanlık görevine Türk bilim insanı getirildi

Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanlığı görevine getirildi. Kıbrıs doğumlu hekim ve akademisyen Atun, Harvard'da dekanlık görevini üstlenen ilk Türk oldu.

HARVARD'IN EĞİTİM PROGRAMLARINI YÖNETECEK

Atun, yeni görevinde Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun diploma programlarının yanı sıra diploma dışı eğitim portföyünün stratejik ve operasyonel liderliğini üstlenecek.

Yönetici eğitimleri, mesleki gelişim programları, kısa süreli kurslar, mikro sertifikalar ve yaz programlarını bünyesinde barındıran Advanced Learning Academy'yi yönetmeye de devam edecek. Atun'un görevlerinden biri de okulun mevcut eğitim programlarının kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve gelecek yıllara yönelik yeni bir eğitim stratejisinin oluşturulması olacak.

YAPAY ZEKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAHİL EDİLECEK

Harvard'ın resmi açıklamasına göre Atun, yeni teknolojiler ve yapay zekadan yararlanan yeni eğitim modellerinin tasarlanması, denenmesi, değerlendirilmesi ve daha geniş ölçekte uygulanmasını kapsayan bir inovasyon kültürünün geliştirilmesine öncülük edecek. Aynı zamanda Harvard bünyesinde ve üniversite dışındaki kurumlarla yeni stratejik iş birliklerinin kurulması için çalışmalar yürütecek.

TIP EĞİTİMİNİ LONDRA'DA ALDI

Küresel sağlık sistemleri alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Rıfat Atun, tıp eğitimini Commonwealth bursiyeri olarak Londra Üniversitesi'nde aldı. Lisansüstü tıp eğitimini tamamlayan Atun, işletme yüksek lisansını (MBA) ise Imperial College London'dan aldı.

2006-2013 yılları arasında Imperial College London'da Uluslararası Sağlık Yönetimi Profesörü ve Sağlık Yönetimi Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Atun, 2008-2012 yıllarında AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'nun yönetim ekibinde Strateji, Performans ve Değerlendirme Direktörü olarak çalıştı. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve G20'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası kurum ve hükümete sağlık sistemleri konusunda danışmanlık yaptı.

HARVARD'DA BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Atun'un Harvard'daki kariyerinde daha önce de dikkat çeken bir ilk bulunuyor. Harvard'ın resmi biyografisine göre Atun, üniversitede küresel sağlık sistemleri alanındaki ilk kadrolu profesör oldu. 2015-2023 yılları arasında ise Harvard Ministerial Leadership Program'ın fakülte başkanlığını yürüttü.

Sağlık Sistemleri İnovasyon Laboratuvarı'nın direktörlüğünü de sürdüren Atun, burada uluslararası hackathon ve girişim geliştirme programlarına liderlik ediyor.

Atun'un akademik kariyerinde 500'den fazla bilimsel yayını bulunuyor. Çalışmaları küresel sağlık sistemlerinin performansı ve sağlık alanındaki yeniliklerin uygulanması gibi konulara odaklanıyor.