Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Harvard'ın tarihinde bir ilk! Dekanlık görevine Türk bilim insanı getirildi

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard'da dikkat çeken bir atama gerçekleşti. Kıbrıs doğumlu Türk bilin insanı Prof Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. Atun, Harvard'da dekanlık yapan ilk Türk oldu.

Harvard'ın tarihinde bir ilk! Dekanlık görevine Türk bilim insanı getirildi
Gökçen Kökden

Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanlığı görevine getirildi. Kıbrıs doğumlu hekim ve akademisyen Atun, Harvard'da dekanlık görevini üstlenen ilk Türk oldu.

HARVARD'IN EĞİTİM PROGRAMLARINI YÖNETECEK

Harvard ın tarihinde bir ilk! Dekanlık görevine Türk bilim insanı getirildi 1

Atun, yeni görevinde Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun diploma programlarının yanı sıra diploma dışı eğitim portföyünün stratejik ve operasyonel liderliğini üstlenecek.

Yönetici eğitimleri, mesleki gelişim programları, kısa süreli kurslar, mikro sertifikalar ve yaz programlarını bünyesinde barındıran Advanced Learning Academy'yi yönetmeye de devam edecek. Atun'un görevlerinden biri de okulun mevcut eğitim programlarının kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve gelecek yıllara yönelik yeni bir eğitim stratejisinin oluşturulması olacak.

YAPAY ZEKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAHİL EDİLECEK

Harvard'ın resmi açıklamasına göre Atun, yeni teknolojiler ve yapay zekadan yararlanan yeni eğitim modellerinin tasarlanması, denenmesi, değerlendirilmesi ve daha geniş ölçekte uygulanmasını kapsayan bir inovasyon kültürünün geliştirilmesine öncülük edecek. Aynı zamanda Harvard bünyesinde ve üniversite dışındaki kurumlarla yeni stratejik iş birliklerinin kurulması için çalışmalar yürütecek.

TIP EĞİTİMİNİ LONDRA'DA ALDI

Harvard ın tarihinde bir ilk! Dekanlık görevine Türk bilim insanı getirildi 2

Küresel sağlık sistemleri alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Rıfat Atun, tıp eğitimini Commonwealth bursiyeri olarak Londra Üniversitesi'nde aldı. Lisansüstü tıp eğitimini tamamlayan Atun, işletme yüksek lisansını (MBA) ise Imperial College London'dan aldı.

2006-2013 yılları arasında Imperial College London'da Uluslararası Sağlık Yönetimi Profesörü ve Sağlık Yönetimi Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Atun, 2008-2012 yıllarında AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'nun yönetim ekibinde Strateji, Performans ve Değerlendirme Direktörü olarak çalıştı. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve G20'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası kurum ve hükümete sağlık sistemleri konusunda danışmanlık yaptı.

HARVARD'DA BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Atun'un Harvard'daki kariyerinde daha önce de dikkat çeken bir ilk bulunuyor. Harvard'ın resmi biyografisine göre Atun, üniversitede küresel sağlık sistemleri alanındaki ilk kadrolu profesör oldu. 2015-2023 yılları arasında ise Harvard Ministerial Leadership Program'ın fakülte başkanlığını yürüttü.

Sağlık Sistemleri İnovasyon Laboratuvarı'nın direktörlüğünü de sürdüren Atun, burada uluslararası hackathon ve girişim geliştirme programlarına liderlik ediyor.

Atun'un akademik kariyerinde 500'den fazla bilimsel yayını bulunuyor. Çalışmaları küresel sağlık sistemlerinin performansı ve sağlık alanındaki yeniliklerin uygulanması gibi konulara odaklanıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladıSevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladı
Dünyanın en uzun boylu ülkeleri açıklandı! Dünyanın en uzun boylu ülkeleri açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
Bilim insanı Harvard Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.