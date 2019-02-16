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Adriana Lima'dan imalı 14 Şubat paylaşımı

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ÜNLÜLER  | 16.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

Yazar Metin Hara’yla 1.5 yıllık ilişkisi geçen günlerde sona eren Adriana Lima, Sevgililer Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti

Adriana Lima'dan imalı 14 Şubat paylaşımı

Adriana Lima ve Metin Hara aşkı duyulduğu ilk günden beri gündemde. Ayrılıkları da barışmaları da magazin gündemine bomba gibi düşen ikili son olarak ayrılmıştı.

Adriana Lima, ayrılıktan sonra "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil" ifadelerini kullanmıştı.

Metin Hara konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınırken Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

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Herkes Lima’nın Sevgililer Günü’nde ne paylaşacağını merakla bekliyordu.

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14 Şubat akşamı arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan model, yayınladığı karelere, “Kendi kendinizin sevgilisi olun” ve “Sizi gerçekten seven insanlarla birlikte olun” notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima Metin Hara ile Adriana Lima

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