Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin ayrılıkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Lima, ayrıldıktan sonra Hara’yı takipten çıkmıştı.

Daha sonra da tek tek fotoğrafları silmişti ancak sadece bir fotoğraf bırakmıştı. Adriana Lima’nın o fotoğrafı silmemesi kafaları karıştırmıştı.

ADRIANA LIMA, SON VURUŞU YAPTI

Adriana Lima, Metin Hara ile olan o son fotoğrafını da sosyal medyadan sildi. Lima’nın bu davranışı “Adriana, Metin’i tamamen hayatından çıkardı” yorumlarına konu oldu.

Öte yandan Metin Hara’nın Adriana Lima ile olan fotoğraflarını hala silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Adriana Lima’nın sildiği o fotoğraf;





