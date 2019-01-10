MAGAZİN

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden büyük aşk mazide kald! Adriana Lima’dan Metin Hara’ya son darbe.

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin ayrılıkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Lima, ayrıldıktan sonra Hara’yı takipten çıkmıştı.

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Daha sonra da tek tek fotoğrafları silmişti ancak sadece bir fotoğraf bırakmıştı. Adriana Lima’nın o fotoğrafı silmemesi kafaları karıştırmıştı.

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ADRIANA LIMA, SON VURUŞU YAPTI

Adriana Lima, Metin Hara ile olan o son fotoğrafını da sosyal medyadan sildi. Lima’nın bu davranışı “Adriana, Metin’i tamamen hayatından çıkardı” yorumlarına konu oldu.

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Öte yandan Metin Hara’nın Adriana Lima ile olan fotoğraflarını hala silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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İşte Adriana Lima’nın sildiği o fotoğraf;

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara ayrılık

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