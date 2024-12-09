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Termostan airfryera, çantadan kemere günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik
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Termostan airfryera, çantadan kemere günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
09.12.2024 12:20
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Kasım indirimlerini aratmayan aralık fırsatları son hızıyla devam ediyor. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan ürünleri sizin için seçtik. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun, ünlü markaların ürünlerini keşfetmek ve bütçe dostu fiyatlarla sahip olmak için acele edin. İşte detaylar...

Kışın sıcacık içecek keyfinize eşlik edecek kaliteli bir termos, gıdalarınızı uzun süre taze tutmanızı sağlayacak vakum makinesi, spor kombinlerinizin havasını yükseltecek tarz bir ayakkabı, evde geçirdiğiniz boş vakitleri eğlenceli kılacak playstation ve dahası bu listede sizi bekliyor. İhtiyacınız olsun olmasın, bu listede önerdiğimiz tüm ürünler hayatınızı güzelleştirip kolaylaştıracak; bizden söylemesi! Hazır her birinde indirim de varken bu fırsatları yakalamaya ne dersiniz? İşte detaylar...

1. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0,50 litre

Adsız tasarım - 2024-12-09T114131.992

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak; 0,50 litre kapasitesiyle tek kişi için ideal bir termos olarak karşımıza çıkıyor. Estetik tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken termos, ömür boyu garanti özelliği sayesinde kullanıcılarından tam not alıyor. BPA içermeyen, sızdırmaz kapağa sahip olan, kaymaz tabanı sayesinde her türlü zeminde rahatça durabilen, ergonomik hafif tasarımıyla taşıma ve kullanım kolaylığı sunan bu termos kamp, piknik, ofis veya günlük hayatta kullanmak için ideal. Temizliği de son derece kolay olan ürün bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor.

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2. Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu, Dijital Slim Sürüm

Adsız tasarım - 2024-12-09T121145.043

  • "Yorumlara bakınca korkmuştum, garanti belgesi de geldi, içinden Türkiye için uyumlu fişte çıktı. Yurt dışı cihaz olduğu içine Türkiye uyumlu fişini ve garanti belgesini koymak için kuyuyu açıyorlar. Bunu satıcı da söyledi zaten. Ama kutuyu yine üstündeki bantlardan kapatmışlar. Cihaz çalışıyor sıkıntı yok. 1 günde geldi. Arkadaşım da öncesinde buradan almış, onda da bir sorun çıkmamış. Peşin fiyatına 6 taksit olması da çok güzel."

  • "Paketleme, kargo hızı ve ürün kusursuz geldi. Alır almaz fiyatı 24.950'ye çıkmış. Kesinlikle sıfır ve ürün orijinal. Aşırı bir sesi de yok, kolu da aynı şekilde orijinal tertemiz elime ulaştı. Emeği geçenlere teşekkürler. Tek bir yoruma aldanmamak gerekmiş.Teşekkürler Amazon.
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3. Tommy Hilfiger TH MONOTYPE CAMERA BAG Kadın Çanta

Adsız tasarım - 2024-12-09T114914.144

Şık ve işlevsel bir tasarıma sahip olan Tommy Hilfiger TH Monotype Kadın Çanta, bej rengi sayesinde hem günlük hem de özel etkinliklerde kullanım için uygun. Yüksek kaliteli, dayanıklı dış materyali sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadeden çanta, hem sap kısmında hem de çantanın ön yüzünde markanın ikonik logosunun yer aldığı özel bir tasarıma sahip. Rahat bir omuz askısı ve tutma kolları, hafif ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan çanta her kadının gardırobunda olması gereken joker parçalardan.

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4. BOYD Hakiki Manda Derisi Erkek Kemeri

Adsız tasarım - 2024-12-09T114224.532

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hakiki deri. Yumuşak ve esnek."

  • "Siyahını 4 yıldır kullanıyorum. Şimdi diğer rengini aldım. Bu zamana kadar kullandığım en kaliteli kemer."
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5. New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-12-09T120029.136

Hafif ve nefes alabilir üst katmanlarla donatılmış New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı, New Balance'ın özel yastıklama teknolojisi, günlük kullanım sırasında maksimum konfor sunarak ayakları destekler. Kauçuk dış taban, zeminle iyi bir tutuş sağlarken dayanıklılığı artırır. Bu özellik, farklı zeminlerde kayma riskini azaltır. Günlük yaşamda uzun süreli kullanıma uygun, konforlu bir ayakkabıdır. Şık görünümü sayesinde spor yaparken veya günlük giyimde tercih edilebilir.

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6. Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi Çekirdek, 1 kg

Adsız tasarım - 2024-12-09T114409.999

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her zamanki kalite. Bir günde teslim."

  • "SKT: 08/2026 ve vakumlu poşedinde sorunsuz hızlı bir şekilde teslim aldım, akşamına kahvemi keyifle içtim."
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7. Vaneda Oversized Cepli İnce Ceket

Adsız tasarım - 2024-12-09T120710.721

Hem günlük hem de daha şık kombinlerle kullanılabilen Vaneda Oversized Cepli İnce Ceket, oversize kesimi sayesinde rahat bir oturuş sunar. Modern ve trend görünümü ile farklı tarzlarla kolayca kombinlenebilir. İnce kumaşı, hafiflik ve nefes alabilirlik sunarak konfor sağlar. Ceket üzerindeki cepler, hem işlevsel hem de şık bir detay olarak kullanıcılara pratiklik sağlar. Ayrıca günlük eşyalarınızı saklamak için ideal bir alan sunar.

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8. Jack & Jones Herren Boxershorts

Adsız tasarım - 2024-12-09T120124.947

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşı çok güzel dayanıklı ve ferah ince."

  • "L beden için söylüyorum, tam bedeni esnek aynı zamanda sarıyor gayet beğendim."
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9. Busstier Portatif Ev Tipi Ekonomik Vakum Makinesi

Adsız tasarım - 2024-12-09T114537.231

Busstier Portatif Ev Tipi Ekonomik Vakum Makinesi, mutfaktaki yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak ve depolama alanını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Et, sebze, meyve, kuru gıdalar gibi farklı gıda türlerini vakumlayarak saklamayı sağlıyor. Basit bir tuşla ve otomatik sistemle çalışıyor, bu da kullanımını kolaylaştırıyor. Küçük ve hafif yapısıyla rahatlıkla taşınabilen bu ürün, kullanıcı dostu bir tasarıma da sahip.

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10. Under Armour Sportstyle Windbreaker Erkek Üst

Adsız tasarım - 2024-12-09T114708.094

Kullanıcılar ne diyor?

  • "190 boy ve 83 kiloyum. Crossfit yapıyorum, atletik fizikliyim. Benim kiloma tam oldu. Kardiyo antremanlarında kullanacağım. Esnek kumaş."

  • "Kumaşı çok güzel. Tam bir sonbahar ve ilkbahar kıyafeti. Ne sıcaklarsınız ne de üşürsünüz. 175 boy 81 kiloya L beden gayet iyi oldu; ne çok dar ne de çok bol."
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11. COSORI XXL 5,5 Litre Airfryer

Adsız tasarım - 2024-12-09T121631.651

Çok az yağ ile sağlık dolu yemekler yapmanızı sağlayacak COSORI XXL 5,5 Litre Airfryer, ön ısıtma ve sıcak tutma özellikleriyle bir adım öne çıkıyor. 3 ila 5 kişilik aileler için uygun olan cihaz, pişirme ihtiyaçlarını karşılayan 11 programa sahip. Aerodinamik tasarımıyla öne çıkan metal iç haznesi, yapışmayı önleyen kaplamaya sahip. LED ekranı da bulunan cihazın tüm iç parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

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12. Proline Balıklı Yetişkin Kedi Maması

Adsız tasarım - 2024-12-09T120436.395

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sokak kedileri için aldım. Çoklu almıştım, karton kutu içine konmuş sağlam elime ulaştı. Son kullanma tarihi 2025. Bir günde teslim etti Amazon. Teşekkürler."

  • "Sağlam ambalaj. Kedim severek yedi."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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