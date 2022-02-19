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Adriana Lima hamile mi? Adriana Lima'nın bebeğinin babası kim?

19.02.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adriana Lima, TikTok hesabından bir video paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Adriana Lima, bir süredir beraber olduğu yeni sevgilisinden hamile olduğunu duyurdu. Bu haber dünya basınında geniş yer kapladı. Adriana Lima'nın bebeğinin babası kim olduğunu ve Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyetine dair merak edilen detaylar!

Adriana Lima hamile mi? Adriana Lima'nın bebeğinin babası kim?

Victoria's Secret mankenlerinden biri olan ünlü model Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini ve tüm dünyayı şaşırttı. Rihanna'dan sonra hamile kalan ünlüler kervanına ünlü model Adriana Lima'da katıldı. Bir süredir beraber olduğu yeni sevgilisinden hamile kalan Adriana Lima bu haberi hem sevgilisi hem de takipçileriyle paylaştı. İşte Adriana Lima hakkında merak edilen detayları haberimizde yer verdik...

ADRİANA LİMA HAMİLE Mİ?

Dünyaca ünlü model Adriana Lima hamile olduğunu açıkladı. Lima, Tiktok'ta bir video paylaşarak hamile olduğunu tüm dünyaya haykırdı. Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima, yeni sevgilisinden bir bebek bekliyor. Victoria's Secret meleklerinden olan Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video yayınlayarak mamile olduğunu duyurdu.

ADRİANA LİMA'NIN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Adriana Lima, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu. Dünya basınında bu haber geniş yankı uyandırdı. En son şarkıcı Rihanna'nın da hamile olduğunu duyurması üzerine ünlü model Adriana Lima'dan da böyle bir haber gelmesi herkesi şaşırttı.

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi ile basında yer almaya başlamıştı. Aradığı aşkı Andre Lemmers'da bulan ünlü model bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

ADRİANA LİMA'NIN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine yaptığı hamilelik testini gösterdi. Adriana Lima'nın hamileliğinin henüz yeni olduğu tahmin ediliyor ve bebeğin cinsiyeti de henüz netlik kazanmış değil.

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