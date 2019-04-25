Adriana Lima her şeyi çöpe attı! Metin Hara’dan geriye tek o kaldı

Brezilyalı model, sevgilisi Metin Hara sayesinde tanıştığı Türk kahvesini çok sevdi.

Geriye tek o kaldı!

Adriana Lima, geçen aylarda ayrıldığı Metin Hara’yı maziye gömdü. Ayrılıktan hemen sonra Hara’yı Instagram’da takipten çıkaran Brezilyalı model, birlikte çekilmiş olduğu tüm fotoğrafları da profilinden kaldırmıştı.

Victoria's Secret'ın 37 yaşındaki eski meleği bir yılı aşkın süredir Metin Hara ile birlikteydi…

Aşkları tüm dünya basınında çok konuşulan aşıklar, reklam birlikteliği mi değil mi sorusunu da beraberinde getirmişti.

Ünlü top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırdı.

Lima, eski sevgilisi Hara’nın her şeyini silip çöpe attı. Tek bir şey hariç…

O da Türk kahvesi.

Adriana Lima, Metin Hara sayesinde Türk kahvesi tutkunu olup çıktı.

Önceki gün Miami'deki evinden paylaşım yapan Brezilyalı modelin mutfağının baş köşesinde Türk kahvesi fincanları ve makinesi olduğu görüldü.