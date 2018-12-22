Adriana Lima ile Metin Hara gerçekten ayrıldı mı? Herkes bunu merak ediyor!

Metin Hara daha önce yaptığı açıklamada 17 Aralık'ta Miami'ye gideceğini sonra da Lima ile birlikte tatile çıkacaklarını belirtmişti ama ünlü modelin Loris Karius'la takipleşmeye başlamasının ardından iddiaların da ardı arkası kesilmemişti. Hara ile Lima'nın gerçekten ayrılıp ayrılmadığını merak konusu oldu.

İkilinin Instagram hesapları daha dikkatli şekilde izlemeye başlandı. Fakat hiç bir sonuç alınamadı. Çünkü her ikisi de son dört gündür adeta buharlaştı ve sosyal medyadan hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Metin Hara, son olarak yeğeni Leo ile hastanede çekilen bir pozunu paylaştı.

Lima da kısa bir süre önce hayatını yitiren ünlü saç tasarımcı Oribe için duyduğu üzüntüyü ifade eden bir paylaşım yaptı.

Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı "Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" sözlerinden sonra çiftle ilgili ayrılık dedikoduları iyice artmıştı. (Gecce.com)





