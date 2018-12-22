MAGAZİN

Adriana Lima ile Metin Hara gerçekten ayrıldı mı? Herkes bunu merak ediyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

Hara ile Lima'nın gerçekten ayrılıp ayrılmadığını merak konusu oldu. Adrina Lima'nın Metin Hara'yla olan fotoğraflarını Instagram hesabından silmesinin ardından ayrılık iddiaları daha da güçlendi.

Adriana Lima ile Metin Hara gerçekten ayrıldı mı? Herkes bunu merak ediyor!

Metin Hara daha önce yaptığı açıklamada 17 Aralık'ta Miami'ye gideceğini sonra da Lima ile birlikte tatile çıkacaklarını belirtmişti ama ünlü modelin Loris Karius'la takipleşmeye başlamasının ardından iddiaların da ardı arkası kesilmemişti. Hara ile Lima'nın gerçekten ayrılıp ayrılmadığını merak konusu oldu.

İkilinin Instagram hesapları daha dikkatli şekilde izlemeye başlandı. Fakat hiç bir sonuç alınamadı. Çünkü her ikisi de son dört gündür adeta buharlaştı ve sosyal medyadan hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Metin Hara, son olarak yeğeni Leo ile hastanede çekilen bir pozunu paylaştı.

adriana-lima-121603AT

Lima da kısa bir süre önce hayatını yitiren ünlü saç tasarımcı Oribe için duyduğu üzüntüyü ifade eden bir paylaşım yaptı.

adriana-lima-121632UY

Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı "Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" sözlerinden sonra çiftle ilgili ayrılık dedikoduları iyice artmıştı. (Gecce.com)

adriana-lima-121737KH

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Murat Dalkılıç gecelerde iki güzelle yakalandıMurat Dalkılıç gecelerde iki güzelle yakalandı
Nina Agdal şoku yaşadı!Nina Agdal şoku yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Murat Dalkılıç gecelerde iki güzelle yakalandı

Murat Dalkılıç gecelerde iki güzelle yakalandı

Nina Agdal şoku yaşadı!

Nina Agdal şoku yaşadı!

Gonca Vuslateri'nden şok çıkış! 'Defol! Gözüm görmesin seni...'

'Defol! Gözüm görmesin seni...'

Hande Subaşı acı haberi paylaştı

Hande Subaşı acı haberi paylaştı

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel ilk kez birlikte

Beklenen ikili! Geri sayım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.