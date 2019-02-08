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Adriana Lima Metin Hara'yı çabuk unuttu! Yeni aşka yelken açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

ABD medyası, Adriana Lima'nın uzun zamandır birlikte olduğu Türk yazar Metin Hara'yı unutup Julian Edelman ile aşk tazelediğini yazdı.

Adriana Lima Metin Hara'yı çabuk unuttu! Yeni aşka yelken açtı

Bir yıldan fazla magazin gündemini meşgul eden Metin Hara ile Adriana Lima birlikteliği hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İngiliz ve ABD basınındaki haberlere göre; Adriana Lima, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman ile aşk tazeledi.

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BOYNUNDAKİ KOLYE DİKKAT ÇEKTİ

Adriana Lima'nın yaptığı Instagram paylaşımında boynunda görünen 'Patriots' yazılı kolye de ilişkinin kanıtı olarak gösterildi. Nitekim bu kolye, Julian Edelman'ın oynadığı New England Patriots takımının simgesi.

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32 yaşındaki Julian Edelman, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) başarılı oyuncularından biri. Lima ile Edelman, 2017'da 8 ay birliktelik yaşamıştı.

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Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın yaklaşık 1,5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi.

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Adriana Lİma’yla Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk çok konuşulmuştu. Fakat aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara’yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı:

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“Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!” 10 Ocak’ta Amerika’ya giden Metin Hara konuşmaya ikna ettiği Adriana’yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak ‘ayrılmadık’ demişti.

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Amerikan The People dergisi, ‘Haberimizi teyit ettirdik’ diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara ayrılık julian edelman

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