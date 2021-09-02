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Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

02.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ile erkeklerin başını döndüren Adriana Lima, Victoria Secret mankenlerinin en çok aranan ismiydi. Hayatının dönüm noktasını 15 yaşında yaşayan Adriana Lima’nın hikayesini biliyor musunuz? İşte o karar…

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

Güzelliği ile muhteşem fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Adriana Lima, yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Bir dönem Metin Hara ile ilişkisiyle Türkiye’de epey gündem olan Lima’nın 15 yaşında hayatını değiştiren olayı biliyor musunuz? Öyle bir karar vermiş ki milyon dolarlar havada uçmuş. İşte Adriana Lima hakkında az bilinen gerçekler…

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

ADRİANA LİMA’NIN 15 YAŞINDA HAYATINI DEĞİŞTİREN OLAY

Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da Salvador, Bahia’da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996’da yapılan Ford Supermodel of the World Contest’de ise 2. oldu. 15 yaşında katıldığı bu yarışma ona daha sonra milyon dolarlar kazandırdı.

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

15 YAŞINDAN SONRA EĞİTİMİNİ BIRAKIP MODELLİĞE BAŞLADI

15 yaşında güzellik yarışmasında birinci seçien Adriana Lima bunun üzerine eğitimini bırakıp modellik kariyerine başlamak üzere New York'a taşınmaya karar verdi. Sonrası ise çorap söküğü gibi geldi. Önce ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, sonra da onu şöhretin zirvesine taşıyan Victoria's Secret yılları geldi.

İlk kez 1999 yılında podyumuna çıktığı firmadan geçen yılki defilede jübile yaparak emekli oldu. Firmanın en uzun süre tanıtım yüzü olan ve en değerli modeli olarak moda tarihinin safyaları arasında yerini aldı.

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

SERVETİ TAMI TAMINA 85 MİLYON DOLAR

Lima bugün tam 85 milyon dolarlık bir servete sahip. Miami'de yaşıyor, çekimler için dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor. Adriana Lima, gönül ilişkileriyle de hep gündemde oldu. Yıllar önce, evleninceye kadar bekaretini korumak istediğini söylemesi olay olmuştu. Kocası Marko Jaric ile evleninceye kadar sözünü tuttu. Bu evlilikten iki kız çocuk sahibi olan Lima, aldatılınca boşandı.

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

PRENSESLİĞİ REDDETTİ

Evliliğinden önce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gündemdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Yani eğer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugün Avrupa'nın o küçücük ülkesinde prenses olarak yaşayacaktı.

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

ADRİANA LİMA TÜRKLERE GÖNLÜNÜ KAPTIRMIŞTI

Adriana Lima, çok konuşulan ilişkisi Metin Hara ile ayrıldıktan sonra yine bir Türk, işadamı Emir Uyar ile el ele görüntülenip gündem olmuştu.

Adriana Lima'nın 15 yaşında hayatını değiştiren olay! O karar ona milyon dolarlar kazandırdı

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Anahtar Kelimeler:
Metin Hara
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