Adriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi

Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, geçtiğimiz yaz, yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiş ve Türk basınında kendisine yer bulmuştu. Lima, şimdi ise başka bir Türk’e gönlünü kaptırdı.

YAT GEZİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik’te bir yat gezisinde görüntülendi.

Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi.

Lima ve Uyar son olarak Mikonos’ta el ele ortaya çıktı.

İngiliz basını, Uyar'ı, Lima'nın yeni erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.

Uyar ile Lima'nın, bir iş görüşmesi için bir araya geldiği de konuşuluyor.

Ancak ikilinin el ele görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirecek nitelikte.

Lima'nın, yazar Metin Hara ile birlikteliği geçen yıl bitti.

EMİR UYAR KİMDİR?

Adriana Lima ile sevgili oldukları iddia edilen Emir Uyar magazin dünyasında bir anda en fazla merak edilen isimler arasında yer aldı.

1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve University of Southern California’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı.