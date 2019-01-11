SPOR

Adrien Regattin: Lig bu sene çok sıkı geçecek

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 11.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Akhisarspor’un başarılı futbolcusu Adrien Regattin, Süper Lig’in ilk yarısındaki performanslarının iyi olmadığını belirterek, ligin bu sene çok sıkı geçeceğini söyledi.

Adrien Regattin: Lig bu sene çok sıkı geçecek

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te kamp yaparak sürdüren Akhisarspor’da takımın önemli isimlerinden olan Adrien Regattin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezona Spor Toto 1. Lig’de Osmanlıspor ile başladığını söyleyen Regattin, “Güzel bir deneyimdi. Daha sonra Akhisarspor’a geldim. Burada çok mutluyum. Ligde her maçımızı kazanmak istiyoruz” diye konuştu. UEFA Avrupa Ligi’nde oynamasının kendisine çok deneyim kazandırdığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, “Sevilla gibi büyük bir akımla oynadık. Grubumuzdaki diğer takımlar da iyiydi. Maçlarımızı iyi geçmedi. Bunun için üzgünüz ama böyle maçlar takıma büyümesi için şeyler sağlıyor. Artık bütün gücümüzle Süper Lig’e adapte olacağız” ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in ilk yarısındaki performanslarının iyi olmadığını açıklayan Regattin, “UEFA Avrupa Ligi maçlarımız var. Perşembe, Pazar çok maç oynadık. Bunlar bizi çok etkiledi. İkinci yarı artık lige ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Elimizden gelen en iyi şey için çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Lig bu sene çok sıkı geçecek”

Ligde 15. sırada olmalarına rağmen ilk 10 ile aralarında az puan farkının olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, “6 puan aldığınızda ilk 8’e kadar yükselebiliyorsunuz. İkinci yarı bir, iki maç kazandığınızda ilk 10’a girebilirsiniz. Ama iki maç kaybettiğinizde de aşağıya düşebiliyorsunuz. Lig bu sene çok sıkı geçecek. İkinci yarı elimizden geleni yapıp, maçları kazanmamız gerekiyor. İlk maçı Beşiktaş ile oynayacağız. Evimize Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetleri var. Takıma çok güveniyorum” dedi. Akhisar şehrinin rahat bir yer olduğunu belirten Regattin, “Üzerimizde baskı yok. Bu bize iyi şeyler de sağlıyor. Sahaya çıktığımızda çok baskı varmış gibi elinden geleni yapmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Güzel tavsiyeler veriyorum, Türkiye’ye gelebilmeleri için”

Transfer olmadan önce de tatil için Türkiye’ye geldiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Tatil içinde geliyordum. Fransa’daki insanlar soruyor. Türkiye’de her takıma baktığınızda Fransız futbolcu görüyorsunuz. Bu da tabi insanların ilgisi çekiyor. Hala insanlar beni arıyor, ‘Türkiye nasıl, iyi bir ülke mi? gidebilir miyim?’ diye. Ben de onlara çok güzel tavsiyeler veriyorum, Türkiye’ye gelebilmeleri için” dedi.

“Mirin çok iyi bir futbolcu”

Beşiktaş’ın yeni transferi Fransız futbolcu Mirin’i daha önce tanıdığını ifade eden Akhisarsporlu futbolcu, “Kişisel olarak tanımıyorum ama ona karşı oynadım. İyi bir futbolcu. Monaco’ya güzel bir bonservisle gitti. Bence çok iyi defans oyuncusu. Beşiktaş gibi büyük bir takım ageldi. Benim bildiğim çok bir futbolcu” diye cevap verdi.

“Fransa’da yaşanan olayları görmek üzüyor”

Fransa’da yaşanan olayların sorulması üzerine Regattin, “Fransa’da yaşamış bir olarak bunları görmek insanı üzüyor. Çok güzel bir ülke. Bunları hak etmiyor. Tek isteğim oranın politikacıları bir şeyler yapar ve olaylar son bulur” şeklinde konuştu.
Regattin ayrıca çok az Türkçe bildiğini de sözlerine ekledi .

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
''Burak gol atmaz, biz kazanırız''''Burak gol atmaz, biz kazanırız''
Akhisar'da Manu krizi çözüldüAkhisar'da Manu krizi çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adrien Regattin akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

O isme patladı! 'Binsin, gitsin'

O isme patladı! 'Binsin, gitsin'

G.Saray'a Batshuayi müjdesi!

G.Saray'a Batshuayi müjdesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı

Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı

Akhisarspor'dan puanlı veda

Akhisarspor'dan puanlı veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adrien Regattin: Lig bu sene çok sıkı geçecek

Adrien Regattin'den özeleştiri

Bilal Kısa: Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız

''Burak gol atmaz, biz kazanırız''

Akhisarspor'da Elvis Manu krizi çözüldü

Akhisar'da Manu krizi çözüldü

Cihat Arslan: 2-3 transfer yapmak istiyoruz

''2-3 transfer yapmak istiyoruz''

Seleznyov'un yeni takımı Malaga

Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Elvis Manu, Akhisarspor'un Antalya kampına katılmadı

Akhisar'da Manu krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.