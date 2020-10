ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sosyal medya üzerinden yayınlanan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Rektör Aldemir, “Şeffaf yönetim anlayışımızla ve ahlaki duruşumuzla verilemeyecek hiçbir hesabımız yok” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, rektörlük toplantı salonunda kendisi ve üniversite hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Yaklaşık 20 aydır rektörlük görevinde bulunduğunu ifade eden Rektör Aldemir, “Rektör olarak atanmadan önce bilim üretmek için çabalayan biriydim. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile görevime başladıktan sonra en artık Osman Selçuk Aldemir’in şahsi kimliğini değil ADÜ’nün kurumsallığını, Aydınımızın itibarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın idaresini temsil ettiğimi her an kendime hatırlatıyorum. Bu süreçte çok iftira ile karşılaştım. Her birinde de üniversitemin, Aydınımın yıpranmaması için bazen sükunet, bazen de cevap hakkımı kullanarak mücadele ettim. Allah’a şükürler olsun zaman da bizi haklı çıkarttı. Üniversitemizin eğitsel ve idari performansını tarihinin en iyi düzeyine ulaştırdık. Ancak ne zaman üniversitemiz ve dolayısıyla Aydınımız olumlu haberlerle gündeme gelse, kendimize ‘acaba şimdi nasıl bir itibarsızlaştırma kampanyası başlatacaklar?’ sorusunu sorduk. Maalesef hiçbir başarımız cezasız bırakılmadı” dedi.