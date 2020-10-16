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ADÜ Rektörü Prof.Dr. Aldemir, Yeni Akademik Yıl açılışına katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

ADÜ Rektörü Prof.Dr. Aldemir, Yeni Akademik Yıl açılışına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de yer aldığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde çeşitli çalışmaların müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca köklü üniversiteler ile gelişmekte olan üniversitelerin de kardeş üniversite programı ile eşleştirilerek öğrenci değişimi ile gelişimin hızlandırılacağı müjdesini de öğrencilere verdi.
“Her alanda yetişmiş insan gücü ihtiyacımız var”
Türkiye’nin son dönemde dünyanın önemli ekonomileri arasında olduğun belirterek yaşanan gelişimin tabana yayılması gerekliliğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her alanda küresel bir güç haline gelen bir Türkiye gerçeği var. Her alanda yetişmiş insan gücü ihtiyacımız var. İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.” dedi.
“Biz robot değil, insan-i kamil yetiştirmenin peşinde olmalıyız”
Maddi bilgilerle donanmış manevi değerlerden yoksun neslin milletçe en büyük felaketlerimizden biri olabileceğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Maziden, atiye kurduğumuz köprünün zenginliklerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliği ile bir bütündür. Biz robot değil insan daha doğrusu insan-i kâmil yetiştirmenin peşinde olmalıyız.” diye konuştu.
“Her şey geleceğimiz ve gençlerimiz için”
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, son derece verimli bir açılış töreni gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli müjdeler verdiğini söyledi. Rektör Aldemir, özellikle gelişmiş üniversitelerle gelişmekte olan üniversite eşleştirmelerinin öğrencilerin akademik gelişimleri için çok önemli bir proje olduğunu ifade ederek; “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu projeyi çok önemsiyoruz. Türkiye’deki yükseköğretim sistemi için inanılmaz faydaları olacağını şimdiden tereddüt etmeden söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın her alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var vurgusu yine önemli başlıklardan biriydi. Son dönemde Jeotermal Enerji ve Yapay Zeka gibi konulardaki projelerimiz işte tam da bu yöndeki çalışmalarımız. Biz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi markasını daha yukarıya taşımak ve ülkemizin geleceğine gerek yetişmiş beyin gücü gerekse sağlam yatırımlar noktasında katkı sağlamak için çalışıyoruz ve çalışacağız. Her şey geleceğimiz ve gençlerimiz için” diye konuştu.

ADÜ Rektörü Prof.Dr. Aldemir, Yeni Akademik Yıl açılışına katıldı

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