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AEK'da Miguel Cardoso idmanda yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK'da görevine son verilmesi beklenilen teknik direktör Miguel Cardoso, yerine son idmanda Nikos Kostenoglou takımın başında yer aldı.

AEK'da Miguel Cardoso idmanda yok

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında perşembe günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan AEK'da sıcak saatler yaşanıyor.

İç sahada Trabzonspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından hafta sonu lige de kendi sahasında Xanthi'ye 2-1 kaybederek başlayan Yunan ekibinde sportif direktör Nikolaos Lyberopoulos istifa dilekçesini yönetime sundu. Lyberopoulos'un istifasını kabul eden AEK yönetimi bugün yaptığı açıklamada İlija İvic'in göreve getirildiğini açıkladı.

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Dün yapılan idmanda yer almayan Portekizli teknik adamın yerine takımı Nikos Kostenoglou çalıştırdı. Ayrıca AEK resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenecek basın toplantısına Kostenoglou'nun katılacağı açıklandı.

Teknik direktör Miguel Cardoso'nun oyuncularla arasının açık olduğu ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Craiova karşısında oynanan rövanş maçından sonra oyuncularla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor aek Miguel Cardoso

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