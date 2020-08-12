AEK'nın golcüsü Marko Livaja Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre AEK forması giyen Marko Livaja, Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe kulübü Livaja transferini değerlendirmeye aldı ve ilk temas geçtiğimiz hafta kuruldu. 2018 yılından bu yana AEK forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren Livaja'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

AEK ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu ve maaşının da 2.2 milyon Euro olduğu kaydedildi.

MARKO LİVAJA KİMDİR?

26 yaşındaki Marko Livaja forvet mevkinde görev yapıyor. 2018 yılında Las Palmas'tan AEK'ya transfer olan Marko Livaja, bu sezon ligde 22 maçta 6 gol attı 5 asist yaptı. Marko Livaja tüm kulvarlarda ise bu sezon 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.